Alineaciones confirmadas de España e Iraq para el amistoso previo al Mundial

Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 19:31h.

Los planes de Luis de la Fuente con los nueve futbolistas de apoyo: "Queremos que el partido sirva"

Los jugadores elegidos por Luis de la Fuente

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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y las diferentes selecciones siguen preparando la gran cita entre entrenamientos y amistosos. Este jueves se ven las caras en Riazor España e Iraq en busca de seguir perfilando detalles para el torneo. Será la última oportunidad de ver unidos a equipo y afición antes de cruzar el charco.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Luis de la Fuente como el seleccionador iraqí Graham Arnold, dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego para medir sus fuerzos. Unas alineaciones que sufrirán importantes variaciones durante los 90 minutos al tratarse de un duelo de preparación.

El once de España

Luis de la Fuente sale con Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Bernal, Gavi, Olmo, Ferran Torres, Álex Baena y Borja Iglesias.

El once de Iraq

Iraq sale con el siguiente equipo: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski, Amir Al Ammari, Zaid Ismail, Marko Farji, Ibrahim Bayesh, Ali Jassim y Ali Al Hamadi.