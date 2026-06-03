Los jugadores rojiblancos ejecutan un plan similar al de hace dos años con Julián Álvarez

Acuerdo con Morten Hjulmand, un fichaje 50 millones de euros

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El Atlético de Madrid activa el 'plan Cucurella'. El lateral del Chelsea FC se ha convertido en la gran prioridad de la dirección deportiva para reforzar el lateral zurdo del equipo rojiblanco. Su salida de Londres, eso sí, no se antoja sencilla, pues en Stamford Bridge piden una suma de dinero importante. La plantilla colchonera, mientras tanto, parece estar ejecutando un plan similar al de hace dos años con Julián Álvarez.

Tras la Copa América de 2024, Julián confesó que futbolistas como Giuliano Simeone, Ángel Correa o Nahuel Molina estuvieron muy cerca suya durante la concentración para convencerle sobre su llegada al Atlético, hablándole maravillas del club y abriéndole los brazos para que se convirtiera en la gran estrella rojiblanca. De una forma u otra, se ve que le convencieron. Y el delantero acabó firmando por el equipo rojiblanco a cambio de casi 90 millones de euros.

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El plan del Atlético con Marc Cucurella, similar al de Julián Álvarez

Algo así está sucediendo ahora en la selección española. Pero con otros protagonistas, claro. Y es que los atléticos que están convocados con España no paran de mandar guiños a Cucurella. Marc Pubill ya admitió hace unos días su acercamiento y ahora Álex Baena incluso ha publicado una foto con el lateral.

"Le he dicho que se venga al Atlético", dijo Pubill hace unos días cuando le preguntaron por un posible acercamiento a Cucurella. Baena, por su parte, ha publicado una imagen en Instagram en la que ha recortado al resto de compañeros para que sólo aparezcan ellos dos. Y de camino, un corazón en lo alto de la publicación.

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El lateral catalán está en la lista de prioridades de Mateu Alemany, pero su fichaje no es sencillo. La idea del Atlético es pagar menos de 50 millones de euros por su incorporación, mientras que desde Londres piden 70 millones. La diferencia es importante y el jugador está blindado en términos contractuales, pues tiene contrato hasta 2030.