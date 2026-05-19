Mateu Alemany traza el plan del Atlético para reconstruir la defensa

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Mateu Alemany traza un plan para reconstruir la defensa del Atlético de Madrid. Una línea que ha sufrido mucho a lo largo del presente curso, con nada menos que 77 goles encajados en 60 partidos, cifras impropias de un equipo que, hasta hace unos años, se caracterizaba precisamente por su solidez atrás. Marc Cucurella vuelve a emerger como la gran prioridad en una dirección deportiva que planea realizar dos fichajes y dos salidas este próximo verano en la zaga.

Según informa el diario Marca, Cucurella es "el gran objetivo" del Atlético para reforzar el lateral izquierdo, aunque aclaran que su incorporación no sería sencilla. Tiene contrato hasta 2028 y, según señala la misma fuente, sería "uno de los fichajes más costosos del verano", por lo que su posible incorporación no sería ni mucho menos sencilla.

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La idea de Alemany pasaría por cerrar el fichaje de Cucurella antes de que arranque el Mundial 2026, pues entiende que el lateral se postula como titular en la selección española y su valor podría dispararse tras el torneo. Aseguran que el jugador estaría predispuesto a regresar a España, pero también que hay otros clubes como el Barcelona interesados en su incorporación. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 50 millones de euros.

Dos fichajes y dos salidas en el Atlético de Madrid

El lateral español es la prioridad para el costado zurdo, pero en las oficinas del Metropolitano tienen dos demarcaciones de la línea defensiva señaladas en rojo: el lateral zurdo y la posición de central. Ruggeri se ha quedado solo en el costado, más allá de otras alternativas 'recolocadas' como Hancko o incluso Nico González, por lo que entienden que la posición necesita refuerzos.

La intención pasa, también, por fichar un central. Hancko y Pubill han rendido a un gran nivel, pero sus sustitutos no. Robin Le Normand ha dado un bajón de rendimiento, Clément Lenglet ha jugado poco y ha dejado muchísimas dudas y José María Giménez ha estado otra vez medio año lesionado.

Y de esa lista salen, precisamente, las dos posibles salidas que maneja el Atlético. Según Marca, la intención de Alemany es dar salida a Giménez y Lenglet, pese a que los dos tienen contrato. El uruguayo lleva una década defendiendo la camiseta rojiblanca, pero parece haber cerrado una temporada tras una temporada muy difícil física y mentalmente. En cuanto al galo, firmó un contrato de tres años el pasado verano de manera sorprendente, pero su rendimiento ha dejado mucho que desear.