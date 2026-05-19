Redacción ElDesmarque Madrid, 19 MAY 2026 - 10:00h.

El central uruguayo del FC Barcelona desconocía la curiosa técnica de José María Giménez para defender a sus rivales

La sinceridad de Ronald Araujo ante la pelea de Fede Valverde y Tchouameni: "Siempre nos va bien"

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La visita de Ronald Araújo a La Revuelta ha dejado varios anécdotas divertidas. El uruguayo fue preguntado por la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni y David Broncano le reveló al azulgrana una peculiar técnica defensiva utilizada por José María Giménez, central del Atlético de Madrid, para impedir que los delanteros rivales estén concentrados durante los partidos. Araújo, pese a ser compañero de selección del colchonero, desconocía este método y su descubrimiento desató las carcajadas del defensor culé.

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La curiosa técnica de José María Giménez para defender a sus rivales

Ronald Araújo no era conocedor de este método empleado por el central del Atlético de Madrid para sacar de sus casillas a los delanteros rivales y David Broncano fue quien se lo explicó durante el programa. Esta técnica consiste en desconcentrar a sus contrincantes hablándoles de cosas que no tengan nada que ver con el encuentro que se está disputando. El presentador de La Revuelta expuso uno de los ejemplos más divertidos. El colchonero se acercó a Falcao en un córner y le preguntó si septiembre era con 'p' o sin 'p' y esto hizo reír a Araújo.

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El jugador que reveló que Giménez empleaba estas técnicas 'extrafutbolísticas' fue Radamel Falcao en una entrevista hace varios años. El delantero de la selección colombiana, después de jugar un partido contra Uruguay, confirmó las dificultades que se le presentaron al ser defendido por el central colchonero. "No pude concentrarme en todo el partido, me volvió loco". El ex delantero de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid confesó que la táctica del uruguayo le impidió centrarse en el partido y dio un ejemplo. "Me preguntó que auto tenía y cuando le estaba detallando el juego de colores que hacía el tapizado con la chapa de mi Audi, ya se había ido y estaba esperando el centro de un tiro de esquina como a 140 metros de donde habíamos comenzado la charla", explicó Falcao.