Jorge Morán 18 MAY 2026 - 23:57h.

Ambos compartirán vestuario en el Mundial 2026

Fede Valverde, de vuelta al Real Madrid en su reencuentro con Tchouaméni y el de Arbeloa con Mbappé

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La pelea de Fede Valverde y Aurelien Tchouameni no ha pasado desapercibida para nadie. Lo ocurrido en el vestuario del Real Madrid a unos días del Clásico, y que acabó con multa para ambos jugadores, ha sido muy comentado, incluso en el FC Barcelona, en dónde Ronald Araujo se mostró sincero sobre el lío de su compañero en la Selección de Uruguay.

Durante su visita de este lunes a 'La Revuelta', Araujo ha tocado todo tipo de temas de actualidad. Uno de ellos ha sido el lío en el vestuario del Real Madrid, del que el central no ha querido rehuir. "Fede es un un gran profesional y una gran persona. No sé qué pasó, ya le preguntaré en la selección", comenzó diciendo sobre el capitán blanco, con el que estará representando a Uruguay en el Mundial 2026.

Fue ahí cuando David Broncano preguntó a Araujo si se había hablado del tema en el vestuario del Barcelona. "¿Si lo hablamos en el Barça? Claro, jugábamos luego el Clásico. Que haya lío en el eterno rival siempre nos va bien", dijo Araujo, generando las risas de los presentes y mostrándose totalmente natural con un tema tan importante.

Araujo y una más que posible renovación

Uruguay será el tercer rival de España en el Mundial 2026 y Araujo quiso hablar sobre Lamine Yamal, uno de sus compañeros en el Barcelona. "Tenemos un problema, le gusta el jaleo y lo demuestra en la cancha. Es el mejor", comenzó diciendo antes de comentar su lesión. "Llega al Mundial, pero si comienza en el tercer partido se enfrentará a Uruguay", expresó.

Además, Araujo también tocó el tema sobre su futuro, cuestionado en muchos momentos, parece que no dejará el club en los próximos meses. "He renovado dos veces, una reciente, y me queda una", aseguró el uruguayo del Barcelona.