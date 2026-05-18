Lucas Gatti 18 MAY 2026 - 18:18h.

Deco ya ha tanteado al jugador para conocer su disponibilidad

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El FC Barcelona está en la búsqueda de un delantero para suplir la salida de Robert Lewandoski, quien se irá a final de temporada. Se barajaron varios nombres arriba de la mesa en los últimos meses como Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, Joao Pedro, del Chelsea, Gabriel Martinelli, del Arsenal, o Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad. Y otro nombre que entra ahora en escena es el de un viejo conocido como Lautaro Martínez.

Según pudo saber ElDesmarque, en Barcelona interesa mucho Lautaro Martínez, atacante y capitán del Inter de Milán. En las últimas horas, desde la dirigencia culé se han puesto en contacto con el entorno del delantero para conocer las condiciones que el club italiano podría pedir por su salida, y quedaron en comunicarse nuevamente.

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El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 está muy bien considerado por el entrenador Hansi Flick, y por este motivo lo pidió para el Barça si no se cierra el fichaje de Álvarez, quién es el principal apuntado por Deco para sumar al primer equipo en el próximo mercado de pases.

La difícil salida de Lautaro Martínez del Inter

El conjunto italiano considera a Martínez como indispensable, lo que haría difícil su salida. Lautaro es un referente del Inter, el único club de Europa en el que jugó desde que se fue de Racing Club (Argentina) en julio de 2018. Tiene contrato vigente con el Neroazzurro hasta el 30 de junio de 2029. En agosto de 2024, acordó una extensión de su vínculo por seis años más, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de toda la Serie A, con un salario neto cercano a los 9 millones de euros por temporada más bonos.

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Con 373 encuentros en el Inter y 174 goles marcados, Martínez se consolidó como uno de los máximos goleadores en la historia del club lombardo y máximo artillero extranjero de la institución. El oriundo de Bahía Blanca (Argentina), hizo buen primer semestre 2026, con un balance altamente positivo: 22 goles y 6 asistencias en 40 partidos, pero tuvo altibajos producto de algunas lesiones que sufrió, lo que le generó estar varios partidos fuera de las canchas.

Sin embargo, se consagró campeón de la Serie A y de la Coppa Italia (en la semana derrotó en la final a la Lazio en el Olímpico de Roma). Frente al Hellas Verona en San Siro, por la anteúltima fecha de la liga italiana, disputó sus últimos 74 minutos de la temporada con el Inter y ya fue liberado para que se enfoque con la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.

Lo único que le resta saber al argentino es la definición del torneo para ver si se transforma en el pichichi de la temporada. De momento, es el líder de la tabla de goleadores con 17 gritos, seguido por Anastasios Douvikas del Como, Donyell Malen de la Roma y su compañero Marcus Thuram, todos con 13.

Lautaro Martínez, un viejo anhelo del Barcelona

El argentino estuvo muy cerca de firmar por el Barcelona en junio de 2020, pero la operación no se concretó debido a los problemas económicos. El club catalán tenía un acuerdo total con el atacante por cinco años y un salario de 12 millones de euros por temporada para ser el reemplazante del uruguayo Luis Suarez. El propio delantero había visto con buenos ojos compartir equipo con Lionel Messi. Sin embargo, la operación se frustró, debido a los graves problemas económicos del Barcelona generados por la pandemia, lo que lo llevó a quedarse en el Inter de Milán.

En su momento, la dirigencia azulgrana tomó la decisión de parar las negociaciones por el surgido de la cantera de Racing hasta que la secretaría técnica del Barcelona consiga la venta de un futbolista (o de varios) que aportara un incremento en la liquidez, algo que no sucedió.

“Estuve cerca del Barcelona”, admitió en su momento el propio futbolista. Y contó luego los detalles de porque no se dio su transferencia al conjunto culé: “Fueron cosas muy importantes para mí, pero al final el Barcelona tenía problemas económicos, ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter y afrontar el año para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Estuvo realmente muy cerca, pero por pequeños detalles no se pudo dar”, reveló el Toro Martínez en el 2021. Cinco años después, es buscado nuevamente por el club azulgrana y ya hubo sondeos para seducir al delantero argentino.