Fran Fuentes 18 MAY 2026 - 14:48h.

El técnico alemán seguirá comprometido con el club azulgrana por los próximos años

Los posibles sustitutos de Fermín López en la convocatoria de España para el Mundial 2026

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El FC Barcelona ha anunciado de manera oficial la renovación de Hansi Flick. Justo después de comunicar la lesión de Fermín López, que se perderá el Mundial con España, el club barcelonista ha hecho pública la ampliación del contrato del técnico alemán, que ha ganado dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, hasta el 2028. Además, se guardan la posibilidad de ampliar una temporada más, de manera opcional. Este es el comunicado oficial de la entidad:

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"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2028 más un año opcional.

El técnico alemán ha firmado su nuevo contrato este lunes en las oficinas del Club en un acto con el presidente del FC Barcelona Rafa Yuste, el director deportivo del Club Anderson Luis de Souza “Deco” y los miembros de la Comisión Deportiva. También ha asistido el presidente electo Joan Laporta.

Hansi Flick, el arquitecto de un Barça ganador

Si el primer año de Hansi Flick despertó la ilusión del barcelonismo, el segundo ha servido para confirmar una realidad. El técnico alemán ha consolidado un equipo competitivo y fiel a la identidad del Club, capaz de dominar el fútbol estatal y convertirse en uno de los nombres propios del panorama europeo. Con la renovación, el FC Barcelona asegura la continuidad del entrenador y del proyecto.

Los resultados avalan la huella de Flick. En dos temporadas en el banquillo azulgrana ya ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Un palmarés extraordinario que aún cobra más valor con un registro impecable en el campeonato doméstico: dos de dos Ligas. Especialmente recordada quedará esta última Liga. El conjunto azulgrana la selló imponiéndose al Real Madrid en un Clásico que ya forma parte de la historia.

Pero la huella de Flick no se explica solo con los resultados, sino también con su confianza en el talento de casa. El alemán ha hecho de la Masia una pieza fundamental del presente y del futuro del equipo. Hasta 13 jugadores del filial han debutado con el primer equipo bajo sus órdenes. Una generación que ha encontrado en Flick un entrenador capaz de dar oportunidades y potenciar sus habilidades.

La conexión entre experiencia y juventud ha sido una de las grandes claves de este Barça. Con una plantilla llena de talento emergente y un estilo ofensivo reconocible, Flick ha logrado construir un equipo capaz de competir cada partido con personalidad. En solo dos temporadas, Hansi Flick ha ampliado su legado en el FC Barcelona con títulos, récords y una apuesta clara por el futuro. El técnico alemán quiere seguir escribiendo páginas de éxito y los culers esperan que su historia aún tenga muchos capítulos por celebrar".