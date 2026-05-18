Andrea Esteban 18 MAY 2026 - 00:16h.

El Barça cerró la temporada en casa con pleno de victorias

Lewandowski se despide entre lágrimas del Barcelona: "Siempre lo llevaré en mi corazón"

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Hansi Flick cerró la última noche de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou con una mezcla de emoción, orgullo y advertencia. El técnico alemán ensalzó la figura del delantero polaco tras la victoria ante el Betis, admitió que “todos le echarán de menos” y dejó claro que encontrar un sustituto para el histórico ‘9’ será uno de los grandes retos de Deco y la planificación del Barça.

Flick se rinde a Lewandowski

El entrenador azulgrana no escondió el componente emocional de la despedida del delantero polaco, con el que mantiene una relación muy especial desde su etapa en el Bayern: “He trabajado con Lewandowski muchos años. Es un amigo. Tiene su corazón en Barcelona y en este club”, explicó Flick.

El alemán definió al atacante como “el mejor nueve del mundo de los últimos 20 años” y recordó todo lo que ha aportado al vestuario azulgrana tanto dentro como fuera del campo: “Nos ha dado momentos increíbles, goles, títulos… todos le echaremos de menos”.

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El aviso sobre el sustituto de Lewandowski

Más allá del homenaje, Flick también miró al futuro del Barcelona y dejó un mensaje claro sobre el mercado: “No será fácil buscarle sustituto”.

El técnico insistió en que el club necesita encontrar un delantero que no sólo marque diferencias de cara a gol, sino que también entienda el juego colectivo del equipo: “Necesitamos un 9 conectado con el equipo y que haga goles”.

Además, dejó en manos de Deco la planificación deportiva del próximo proyecto, aunque se mostró optimista con la plantilla que tendrá el Barça en la temporada 2026/27: “Tendremos un equipo fantástico y con calidad para lograr los objetivos”.

Flick presume del Camp Nou

El técnico también quiso poner en valor la temporada del Barça como local tras completar el pleno de victorias en casa: “Estoy muy orgulloso del equipo. Hemos conseguido la meta que queríamos”.

Flick aseguró que el ambiente del Spotify Camp Nou ha sido clave durante toda la temporada y volvió a dejar una declaración de amor al club azulgrana: “Para mí es el mejor club del mundo”.

El entrenador alemán restó importancia a la polémica arbitral del encuentro y fue contundente sobre la acción discutida: “En mi opinión, no es penalti”.