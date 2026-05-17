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El uno por uno del Barcelona ante el Betis: Raphinha, estelar en el adiós de Lewandowski

Raphinha celebra uno de sus goles
Raphinha celebra uno de sus goles. Europa Press
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El Barcelona se ha medido este domingo al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick consiguieron imponerse a su rival gracias al doblete de Raphinha y el tanto de Joao Cancelo en un partido muy especial con el adiós de Lewandowski.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en el partido disputado en el Spotify Camp Nou.

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Joan García [6]: apenas tuvo trabajo, pero siempre seguro cuando le tocó como en una buena acción de Abde.

Koundé [6]: consiguió cubrir bien su banda y apenas ceder ante la presencia de Abde. Vio la cartulina amarilla por una falta sobre el futbolista marroquí.

Eric García [6]: fue el encargado de dar salida al balón. Firmó un partido correcto, sin grandes complicaciones y saliendo a cubrir los huecos cuando era necesario.

Gerard Martín [6]: volvió a firmar un partido muy correcto. Encimando y sin ceder ante sus adversarios.

Cancelo [7]: con incisiones en su banda. Subiendo y tirando diagonales. Más adelantado en la segunda mitad con la entrada de Balde. Lo intentó con un disparo desde la frontal en dos ocasiones, en la segunda consiguió batir a Valles.

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Cancelo, en una jugada del Barcelona-Betis
Cancelo, en una jugada del Barcelona-Betis. Europa Press

Marc Bernal [6]: bien colocado, recuperó y distribuyó. Ayudó en defensa, aunque un poco más despistado en el tramo final del partido.

Pedri [6]: trató de dar sentido al juego culé. Con calma y manejando los tiempos para distribuir con criterio. Activo en las en las ayudas defensivas y recuperando balones importantes para el equipo. Más desaparecido en la segunda mitad.

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Gavi [5]: buen partido del centrocampista sevillano. Bien colocado, recuperando y distribuyendo. Ofreció opciones, aunque cometió un penalti a Isco que supuso el 2-1.

Raphinha [8]: el gran protagonista del partido. Muy participativo desde el inicio. Tuvo un par de ellas antes del gol, y en ambas se topó con Vallés. Ya en el 29' de falta directa consiguió batir al portero verdiblanco y abrir el marcador. En el segundo tiempo volvió a ver portería tras aprovechar un error de Bellerín.

Fermín [7]: en todo, ya sea en ataque, como corriendo atrás para ayudar en tareas defensivas. Siempre bien ubicado.

Lewandowski [5]: último partido en el Camp Nou con la camiseta del Barça. Generoso, cediendo a sus compañeros. Lo intentó, pero le costó muchísimo conectar con el esférico. Tuvo una bastante clara al final que se marchó fuera. Se marchó ovacionado.

Sustituciones en el Barça

Balde [5]: subió y lo intentó, aunque sin demasiada incidencia.

Ronald Araujo [5]: cumplió, sin complicaciones.

Bardghji [5]: lo intentó con un buen disparo desde la frontal del área, pero tocó en Marc Roca antes de marcharse fuera.

Dani Olmo [5]: corrió y buscó el balón, aunque apenas incidió en el juego.

Marc Casadó [-]: no incidió en el juego culé.

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