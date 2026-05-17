Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Real Betis en la jornada 37 de LALIGA

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 20:03h.

Pellegrini sale sin delantero y con Lo Celso como falso 9

Hansi Flick halaga al Betis de Pellegrini: "Es un equipo fantástico"

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El FC Barcelona y el Real Betis Balompié celebran este domingo, a partir de las 21.30 horas, el único encuentro sin nada en juego de esta penúltima jornada de LALIGA EA Sports. El vigente campeón mide la ilusión del conjunto de Manuel Pellegrini, con la moral por las nubes después de su regreso a la Champions League 21 temporadas después, aunque también con la convicción de que, una vez logrado el objetivo, la tensión de los jugadores será menor. En cualquier caso la última tarde de la temporada como local siempre brinda argumentos, y en el caso de los de Hansi Flick lo será nada menos que la despedida de Robert Lewandowski, quien se marcha "con la sensación de que la misión está cumplida". Sin Lamine Yamal pero con el astro polaco como referencia en ataque.

El once del FC Barcelona

El FC Barcelona sale con Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Bernal; Fermín, Raphinha y Lewandowski.

Además de las ausencias ya conocidas de Lamine Yamal y Frenkie de Jong, el entrenador del conjunto local, Hansi Flick, tendrá la baja de última hora de Ferran Torres por una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que Marcus Rashford, que era duda, empezará en el banquillo.

La alineación del Real Betis

Pellegrini cuenta con el condicionante de tener bastantes bajas, sobre todo en la zona defensiva, al no poder contar con los laterales derechos Aitor Ruibal, operado este viernes de un problema en el menisco, y Ángel Ortiz, lesionado desde hace unas semanas como el central Marc Bartra. En los tres casos no podrán volver a jugar esta temporada.

Tampoco han viajado el medio Sergi Altimira por unas molestias en un gemelo y están sancionados el central Diego Llorente y el delantero colombiano Cucho Hernández. A pesar de ello el entrenador ha puesto en liza un once muy reconocible, con las grandes novedades de Fidalgo y Deossa, además de poner a Lo Celso como falso 9.

Con todo eso, el Real Betis sale con Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Fidalgo, Deossa; Antony, Ez Abde y Lo Celso;