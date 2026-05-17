Celia Pérez 17 MAY 2026 - 23:25h.

El polaco disputó su último partido en el Camp Nou

El uno por uno del Barcelona ante el Betis: Raphinha, estelar en el adiós de Lewandowski

Compartir







Cuatro años después de su llegada al Barça, Robert Lewandowski pone fin a su etapa culé. Fue el propio delantero polaco el que lo hizo oficial en un mensaje publicado en su perfil de Instragram, al señalar que no renovará una vez finalice su contrato este verano, un día antes de vivir su último partido con la camiseta del Barça en el Camp Nou. Por lo tanto, este domingo era un día señalado para el ariete que ha tenido una despedida muy especial de su afición.

Fue en el 83' cuando Hansi Flick decidió cambiarlo, y dar entrada a Marc Casado, para abandonar el terreno de juego recibiendo una sonora ovación por parte de la hinchada culé. Entre abrazos de sus compañeros, el polaco se fue visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, hasta el banquillo. Ya ahí tuvo que salir en varias ocasiones para responder al cariño de los aficionados.

Una vez finalizado el duelo, Lewandowski fue hasta el centro del campo para saludar al estadio acompañado por sus compañeros, que no dudaron en mantearlo. Un poco más tarde apareció su familia y el presidente del Barça, Joan Laporta, para darle una placa de homenaje.

"Es un día muy emocionante y muy difícil. cuando llegue a Barcelona sabia que este club era grande, pero con vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me sentía bien aquí en Barcelona, en este campo como en casa. Me gustaría decir gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar con este club. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgullo de todo lo hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en mi corazón. Muchas gracias, afición. Siempre culé. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña".

Lewandowski se marcha del Barça

"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", ha afirmado Lewandowski.

El futbolista del Barcelona ha agradecido el apoyo a todas las personas que ha conocido en estos "hermosos cuatro años" y, en especial, al presidente Joan Laporta por darle "la oportunidad de vivir el capítulo más importante" de su carrera.

"El Barça vuelve a estar donde merece. Visca el Barça. Visca Catalunya", ha zanjado el jugador.