Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 14:22h.

Hansi Flick se ha deshecho en elogios hacia Lewandowski

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La actualidad del FC Barcelona este sábado está marcada por el anuncio de Robert Lewandowski de que se marchará del club azulgrana al término de esta temporada después de cuatro años cargados de goles. Hansi Flick ha confirmado su titularidad ante el Betis en su despedida del Camp Nou y ha alabado al polaco como un ejemplo de profesionalidad para todos en el vestuario y un jugador "de clase mundial".

Las palabras de Hansi Flick para Robert Lewandowski

Anuncio de la salida de Lewandowski y conversación con Flick: "La conversación con él fue buena. Hablamos un poco de todo, también del equipo y le dije adiós y que fue un placer trabajar con él aquí en Barcelona. Hemos estado un tiempo juntos y hemos ganado muchos títulos juntos. Todos los títulos que he ganado los he ganado con él, de hecho. Para mí, ha sido un privilegio trabajar con él, porque es un jugador profesional. Nunca había vivido esto antes, porque cada día da lo mejor por su cuerpo, siempre para estar a su máximo nivel, y creo que es un modelo perfecto para todos los jugadores jóvenes, porque por eso sigue jugando a este nivel. Por supuesto, si ahora quiere cambiar, si quiere irse, es bueno para él, quizá también para el club porque entonces podemos reestructurar un poco el equipo. También es bueno, pero al final aprecio mucho trabajar con él, porque es una persona fantástica, pero también un gran, gran jugador, de clase mundial, y sigue todavía a este nivel.

Adiós de Lewandowski en el Camp Nou y hueco que deja: "Tenemos tiempo, así que no es el final de la temporada, y creo que también se lo merece, que todos los aficionados del club se despidan de él. Y mañana también será titular, está claro, porque se lo merece. ¿Qué pasará la próxima temporada? Todavía no lo sé, ya lo veremos. Estamos mirando el mercado, pero todavía no está terminado esto y tenemos tiempo".

Sustituto de Lewandowski y qué pierde el Barça sin él: "Por supuesto, está claro. Es difícil encontrar un jugador como Robert que marca tantos goles, siempre entre 25 o 30, es así. Y además es un fantástico profesional, es un gran tipo. Le echaremos de menos pero así es la vida. Hay que renovarse siempre un poco y tenemos que trabajar en ello".

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Lo más importante que deja Lewandowski y su liderazgo: "Robert fue un gran modelo. Para todos, cuando lo miran, cómo entrena, cómo lo da todo para llegar a su máximo nivel... eso es lo mejor y el mejor ejemplo del que pueden aprender. Para mí, como dije antes, fue un privilegio trabajar con él, porque ver lo duro que trabaja por sus objetivos, por los objetivos del club, por el equipo... Y siempre estuvo ahí cuando era difícil, así que nunca olvidaré esto".

Más despedidas junto a Lewandowski: "No lo creo, no lo creo. En el fútbol todo es posible, pero para mañana no lo creo".

Deseo de haber cambiado la decisión de Lewandowski para jugar un año más en el Barça: "La decisión está tomada. Se irá al final de temporada y está claro, lo tenemos que respetar".