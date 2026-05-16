Pellegrini pone en valor la Champions: "Es para ponerse una estatua"

Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 12:55h.

El entrenador solicita subir el nivel de la plantilla, aunque nunca dejará de mirar LALIGA

El Betis rechaza la primera oferta del Sporting por Altimira y espera una nueva propuesta

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que disputarán FC Barcelona y Real Betis este domingo, a partir de las 21.30 horas, siendo este el único partido de la jornada 37 en la que no habrá nada en juego. Ya con los deberes hechos, el entrenador chileno volvió a poner en valor la clasificación para la Champions League, aunque entiende que la plantilla deberá dar un salto de calidad para competir con garantías en la máxima competición continental. También habló de su futuro y dejó algunos detalles de lo que será la planificación, con fichajes y posibles ventas.

En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

¿Rotaciones en la portería? "Los tres porteros han cumplido una buena temporada. Desgraciadamente para Adrián terminamos con ese mal partido contra el Atlético, pero habíamos llegado a cuartos de final con él jugando. Son momentos puntuales que pasan, pero a través del plantel hemos podido hacer esta temporada. Del futuro ya veremos más adelante".

Cómo se afrontan estas semanas: "Es más difícil sacar el mejor nivel. Cuando el logro está conseguido la tensión baja un poco. Es un tema de mentalidad, los deportistas quieren ganar siempre. Mientras más importancia tenga el triunfo más posibilidades hay de entregar el 100%, pero los deportistas siempre quieren ganar".

Valora la Champions: "Es un gran éxito. Me alegro mucho por la plantilla, entre todos fuimos sacando las tres competiciones adelante. Cuando nos fuimos con la derrota en la Europa League lo importante era entender que habíamos llegado hasta ahí, pero faltaba la parte más importante. Haber ganado la final habría sido espectacular, pero por razones futbolísticas no se pudo. Sí se pudo mantener el rendimiento en LALIGA y nunca perdimos el quinto lugar. Tiene doble mérito saberse reponer de instancias complicadas. Si se logra dos semanas antes es para levantarse una estatua".

¿Dejó Pellegrini abierto su futuro? "Cada uno puede interpretarlo como quiera. Yo tengo un año más. Del futuro hablaremos en el momento adecuado, todavía faltan dos jornadas más. El resto de nombres o posibilidades se hablará en el momento oportuno".

Qué objetivos le quedan por cumplir: "No me planto objetivos antes de hacer las cosas. Lo importante es que nos hemos clasificado seis años seguidos a Europa, que es muy importante para el desarrollo del club. No en la parte mía, yo intento exigirme desde cero, luego hay que ver qué posibilidades se tiene. Una serie de factores que indican lo que uno puede lograr, lo importante es estar convencido de lo que se puede hacer. Ojalá tengamos una gran Champions y un año más de intentar hacer lo mismo que hemos hecho estos años, no dejar de lado LaLiga por Europa".

Qué necesita la plantilla: "He participado ocho o nueve veces en la Champions, están los mejores clubes de Europa. Cuando uno está inserto en eso, por más que uno vea que son equipos más fuertes no nos gusta perder. Tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible, no solo por la Champions, sino que nos permita seguir peleando LaLiga. Son muchos los factores que hay que analizar, tener claras las aspiraciones de acuerdo a una realidad y esa realidad es la que se tiene que conversar o planificar".

La posible salida de Altimira: "Lo que hagan los jugadores en su vida privada no le corresponde a los técnicos decir lo que deben hacer o no. A lo mejor era una comida que estaba planificada, todos los jugadores con sus representantes valoran sus distintas opciones. Sergi llegó aquí sin jugar nunca en Primera o en Segunda, ha demostrado su capacidad, ha jugado más de 100 partidos con el Betis. Todo jugador tiene el derecho de buscar cuál es su mejor futuro y analizarlo con sus representantes".