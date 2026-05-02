La "conversación larga" que tendrán Pellegrini y el Betis si entran en Champions

Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 13:13h.

El entrenador asegura que entrar en Champions "sería histórico", aunque eso implicaría reforzar la apuesta en todas las áreas

Pellegrini, sobre la cura de Isco Alarcón: "Es más complicado de predecir"

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Disputar la Champions League por segunda vez en su historia es un sueño cada vez más cercano para el Real Betis. Las derrotas del Bayern Múnich y el Friburgo dejaron bien orientado el objetivo de lograr esa plaza adicional para LALIGA, cuyo quinto lugar daría un boleto para la próxima edición de la máxima competición continental. Ahora España vuelve a ser favorita. Un escenario del que están muy pendientes los de Manuel Pellegrini, aunque para ello deberían confirmarse los mismos resultados la próxima semana, por lo que aún no está ni mucho menos seguro.

En cualquier caso, sí que, de lograrse, el Real Betis partiría como favorito para obtener esa plaza adicional, aunque antes deberá certificarlo amarrando la quinta posición en LALIGA. Disputar la Liga de Campeones sería todo un impulso económico para el club, que como mínimo doblaría los ingresos económicos por jugar la máxima competición continental. Un cambio de escenario que también debería traer consigo un salto de calidad en la plantilla, con su consecuente aumento de la apuesta en el mercado de fichajes.

Una tesitura que invitaría a un debate a largo y tendido entre el cuerpo técnico, el consejo de administración y la dirección deportiva, con el fin de sentar las bases de hasta dónde estaría dispuesto a llegar este Real Betis. Sobre ello habló Manuel Pellegrini, quien ya dejó claro que, de obtener un boleto para la Champions, deberían plantear "conversaciones largas" para conocer cómo se afronta ese salto.

"Lo valoraría como un logro histórico. En 117 años solamente se ha logrado una vez, conseguirlo por segunda vez sería muy importante. Después como se enfrente esa Champions es motivo de conversaciones largas porque es salto muy alto, también en la parte deportiva, y habría que ver qué podría hacer el club en cuanto a la plantilla. Son todo suposiciones, pero como logro sería un gran logro. Sobre cómo se afrontaría seguramente sería una conversación que habría que tener más adelante", argumentaba Manuel Pellegrini, quien tampoco quiso lanzar al vuelos y se centra en amarrar la quinta plaza. Luego ya se verá.

"Tenemos que llevar eso con precaución y cuidado. Si mañana creemos que jugamos con el colista sería un error. Tiene muy pocos puntos, pero viene de ganarle 3-0 al Celta. Es un buen equipo. Debemos tener la convicción de estar al cien por cien. Tan importante como correr es correr bien y hacer las cosas con balón. Mientras las matemáticas calcen no se puede dar nada por conseguido. Terminaremos el partido con Oviedo, ojalá ganemos, pero son seis puntos de doce. Hay que seguir intentando dar lo mejor de sí. Debemos tratar de mantener esa quinta plaza y ya veremos a dónde nos lleva. Dependemos de nosotros para ser quintos, que ya eso nos aseguraría la Europa League y ya veremos si nos da para algo más como la Champions", añadía.

¿Cuánto se ingresaría en la Champions?

Dinero asegurado por jugar la liguilla

En la Champions League se pagan 18.6 millones, en la Europa League 4.31 millones y en la Conference 3.17.

Premios por resultados

Champions: 2.1 millones por triunfo y 700.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación

Champions: 10 millones para el primero de la liguilla y 700.000 euros para el último.

Ingresos por eliminatoria

Champions League. Los octavos de final, 11 millones; los cuartos, 12.5 millones; las semifinales, 15 millones; y por llegar a la gran final 18.5 millones de euros. El campeón del torneo ingresará 25 millones.