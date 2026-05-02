La probabilidad de descenso del Sevilla FC cambia levemente tras el Girona - Mallorca

Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 11:02h.

Los de Luis García Plaza, obligados a ganar sus dos próximos partidos en casa para soñar con la permanencia

Las Peñas prepara un plan para motivar a los jugadores del Sevilla en el último entreno antes de la Real

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Los resultados de LALIGA continúan dando la espalda a los intereses del Sevilla FC. El triunfo del Mallorca en Montilivi brinda oxígeno a los de Demichelis, que empiezan el fin de semana con cuatro puntos por encima de la zona que limita el descenso. Una noticia nefasta para los de Luis García Plaza, que podrían incluso seguir en puestos de descenso aun ganando el lunes a la Real Sociedad. Este sábado será un día de vital importancia para el conjunto sevillista, dado que según los resultados del Levante (vs Villarreal) y el Alavés (vs Athletic) se podrá allanar o complicar todavía más su camino hacia la permanencia. Si los babazorros ganan el derbi vasco, los hispalenses seguirán entre los tres peores de la categoría hagan lo que hagan el lunes.

Este sábado, la cuenta de X de @LaLigaenDirecto ha actualizado los porcentajes y las posibilidades de descenso a Segunda División. El Sevilla FC sigue siendo uno de los principales candidatos a perder la categoría, con un 75,48% de opciones según las más de 22.000 combinaciones posibles. Sin embargo, una victoria contra la Real Sociedad lo cambiaría todo y para bien. El Mallorca toma aire y pasa de tener un 11,31% a solo un 4,71% Casi desahuciado aparece el Oviedo, que el domingo podría certificar su descenso de manera virtual si no gana al Real Betis.

Por el momento la victoria del Mallorca no cambia mucho los porcentajes de permanencia del Sevilla FC, pero sí que podría hacerlo si se dan resultados beneficiosos o negativos este sábado. De momento los de Luis García Plaza siguen necesitando al menos siete puntos para que crezcan sus opciones de permanencia.

A partir de siete puntos, con 41 o más, sube el porcentaje significativamente. De 83,53% a un 97,36% con ocho (42). Nueve puntos le darían para prácticamente dejar cerrada la permanencia (99,84%) y con diez o más estaría salvado seguro. Pero eso son solo cuentas, las sensaciones son otras, y para cambiarlas hace falta dar un paso al frente en el césped.