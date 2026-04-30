Pepe Jiménez Sevilla, 30 ABR 2026 - 20:23h.

La afición del Sevilla continúa respaldando a sus jugadores

Tú eres el Sevilla

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Esta afición nunca falla. Desde que el Sevilla perdiese su cita ante Osasuna (2-1) en el último suspiro, y con el lógico tiempo necesario de reposo, la afición blanquirroja comenzó a promover diferentes campañas para animar al equipo en esta semana tan importante y este jueves se ha conocido el último plan de las peñas para enchufar a sus jugadores.

Por si algún futbolista aún no hubiese entendido la importancia del encuentro del próximo lunes ante la Real Sociedad, la Federación de Peñas ha emitido un nuevo comunicado invitando a todas las peñas que quieran participar a dejar sus banderas este sábado en la Peña San Fernando para engalonar el Sánchez-Pizjuán el domingo, en el último entrenamiento previo a la cita.

Cabe recordar que el Sevilla se ejercitará este domingo en el Sánchez-Pizjuán, además de este viernes, antes de que Luis García Plaza atienda a los medios y mande el último mensaje previo a la cita ante la Real Sociedad, por lo que las peñas quieren que esas banderas, como ha sucedido este miércoles, motiven aún más a los jugadores.

No sería, ni mucho menos, una victoria decisiva para la salvación, pero sí sería indispensable para creer que este equipo, tras un año tan malo, aún tenga opciones de conseguir el objetivo de permanecer en la élite un curso más.

La afición lo ha entendido y, después de mucho tiempo, ha vuelto a demostrar que nunca, jamás, dejará solo a su equipo sea cual sea la situación que atraviese. El plan de las peñas para el domingo, el último gesto.