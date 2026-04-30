Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 07:21h.

Los hechos ocurrieron en el descanso

Empate a todo en el Metropolitano: Londres decidirá al finalista de Champions

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El Atlético de Madrid se jugará el pase a la final en la UEFA Champions League en Londres. Los pupilos de Diego Pablo Simeone empataron a uno en la ida de semifinales ante el Arsenal. En un Metropolitano hasta la bandera, el punto de penalti allanó el camino hacia el gol de ambos equipos, aunque a los puntos mereció mejor fortuna el cuadro colchonero. El duelo, muy disputado, acabó con los abrazos de Martín Zubimendi y Koke, aunque antes hubo un amago de tangana con Giuliano y Ben White como protagonistas.

El extremo argentino no tuvo su noche. Titular en una cita histórica, Giuliano acabó siendo sustituido al descanso por Robin Le Normand. En sala de prensa, su padre confirmó que esta decisión estaba sujeta a molestias físicas: "Tuvo un contacto, un golpe en la cintura que le molestaba mucho, esperemos que sea poco".

El amago de tangana en el Atlético de Madrid - Arsenal

No obstante, antes de abandonar el césped del abarrotado Metropolitano, el atacante rojiblanco estuvo cerca de iniciar una tangana en el Atlético-Arsenal por un gesto de Ben White que no le gustó nada y que obligó a Diego Simeone a 'mediar'. Una secuencia que fue captada desde las gradas por los compañeros de MARCA.

Cuando los 22 protagonistas se disponían a tomar el camino del túnel de vestuarios, el lateral diestro gunner pisó el escudo del Atlético de Madrid que preside este sector del campo. El futbolista inglés parecía que no guardaba una intención tras este gesto, pero Giuliano no dudó en recriminárselo. White mantuvo el tipo, pero entonces apareció el 'Cholo'.

El técnico colchonero rápidamente se colocó entre los protagonistas y todo parecía acabar, pero una palmada en la espalda de Simeone a Ben White molestó al jugador del Arsenal y fue cuando casi se inicia la tangana.