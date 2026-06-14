Celia Pérez 14 JUN 2026 - 18:21h.

Louzi Lekjaa señaló al futbolista de Luis de la Fuente tras el empate de Marruecos ante Brasil

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Marruecos consiguió anoche un importante empate ante Brasil en su debut en el Mundial 2026. Un resultado que aumenta la confianza del cuadro marroquí, incluida la del presidente de la federación Louzi Lekjaa, que no ha dudado en retar a Lamine Yamal por su decisión de jugar con la selección española.

Lekjaa declaró que le gustaría que Marruecos se enfrente a España en una final para "demostrar" a Lamine Yamal si su decisión de jugar con la selección española fue acertada. Formuló el comentario con tono irónico durante una entrevista con la plataforma 'Aljazeera360' difundida este sábado, aunque subrayó su respeto por la elección del futbolista, nacido en España, de padre marroquí, y le deseó éxito.

"Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", dijo Lekjaa.

La FRMF intentó con insistencia incorporar al jugador del Barça al equipo nacional y mantuvo varias reuniones con él tanto en Marruecos como en España, pero finalmente no logró convencerle y el futbolista optó por la selección española, explicó el responsable. Lekjaa añadió que la FRMF presentó al jugador el proyecto del fútbol marroquí y sus objetivos, y que respeta su decisión y le desea lo mejor.

Sobre el éxito de Marruecos a la hora de atraer a futbolistas de origen marroquí nacidos en países europeos, Lekjaa atribuyó ese fenómeno a la proyección del proyecto de fútbol nacional, la mejora de las infraestructuras de entrenamiento y el vínculo emocional de los jugadores con el país de sus padres.

Uno de los ejemplos más llamativos del éxito marroquí en la captación de talentos es la incorporación de Brahim Díaz, la estrella del Real Madrid, que se ha convertido en el principal motor ofensivo del equipo nacional de Marruecos.

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"Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", afirmó.