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Selección Española de fútbol

Lamine Yamal y Marcos Llorente ganan el pique a lo NBA de la Selección Española

Los jugadores de la Selección se pasan al baloncesto y surgen infinidad de vaciles entre ellos
La celebración final de Lamine Yamal define uno de los duelos de la pachanga. Selección Española de fútbol
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La preparación de la Selección Española para el Mundial 2026 deja espacio para el buen rollo en la puesta a punto para el primer partido ante Cabo Verde, y una de las muestras públicas es la desconexión. Entre entrenamientos, charlas y las simpáticas proposiciones de Cucurella, los de Luis de la Fuente también son capaces de cambiar el balón por el de la NBA para replicar a su forma las espectaculares finales entre Knicks y Spurs. Marcos Llorente, que no falla una, y Lamine Yamal, son los más enchufados tanto en el tiro como en las entradas a canasta.

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