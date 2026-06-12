Lamine Yamal y Marcos Llorente ganan el pique a lo NBA de la Selección Española

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 14:03h.

El lateral del Atlético las enchufa todas, y la estrella del Barça deja varias celebraciones

Lamine Yamal alucina al ver los pies descalzos de Nico Williams: "Dios mío"

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La preparación de la Selección Española para el Mundial 2026 deja espacio para el buen rollo en la puesta a punto para el primer partido ante Cabo Verde, y una de las muestras públicas es la desconexión. Entre entrenamientos, charlas y las simpáticas proposiciones de Cucurella, los de Luis de la Fuente también son capaces de cambiar el balón por el de la NBA para replicar a su forma las espectaculares finales entre Knicks y Spurs. Marcos Llorente, que no falla una, y Lamine Yamal, son los más enchufados tanto en el tiro como en las entradas a canasta.