Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 13:04h.

El futuro del centrocampista español, más abierto que nunca

Y esta es la primera oferta blanca

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El Real Madrid está inmerso en uno de sus mercados más movidos de los últimos años. Tras ganar las elecciones por la presidencia blanca, Florentino Pérez presume de músculo económico y ha cerrado operaciones importantes. La última, a punto de caramelo, apunta a ser la incorporación del talentoso Yan Diomande, pero hay más.

Tras su brillante participación en el Mundial 2026, el nombre de Rodri Hernández vuelve a estar sobre la mesa merengue. El centrocampista español ya fue relacionado con el Real Madrid en anteriores mercados, pero el déficit del equipo con balón en el último curso, unida a la situación contractual del futbolista en el Manchester City, motivan un cambio de opinión.

Tanto es así que en las últimas horas ha trascendido el montante económico de la primera oferta que realizará el conjunto blanco por Rodri Hernández, aunque el PSG está dispuesto a embarrar un fichaje que parecía relativamente sencillo.

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El PSG embarra el fichaje de Rodri con su venganza contra el Madrid

Inmerso en su último año de contrato y sin aceptar la propuesta de renovación citizen, Rodri Hernández apunta a cambiar de aires este verano. El capitán de la campeona del Mundo desea regresar a España y ve en el Real Madrid su destino ideal aunque todo podría cambiar con la entrada parisina en las negociaciones.

Según informa Fabrizio Romano, experto en materia de mercado, el PSG está por la labor de complicar el fichaje de Rodri por el Real Madrid. En el club galo existiría un tremendo enfado tras el 'Caso Diomande' y perfilan su venganza.

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La citada fuente confirma movimientos del PSG en esta línea que podrían alterar la operación merengue: "El PSG está intentando crear problemas entre el Real Madrid y Rodri. El PSG está muy enojado porque el Real Madrid le quitó a Yan Diomande, así que ahora están haciendo llamadas sobre Rodri para intentar complicar las cosas al Real Madrid".