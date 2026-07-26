El Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande: las cifras del tercer traspaso blanco más caro

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 21:19h.

El Real Madrid pagaría entre 115 y 120 millones por Diomande

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El Real Madrid está a punto de culminar la operación por el fichaje de Yan Diomande en apenas un fin de semana desde que se conoció el interés blanco con la primera oferta hasta que se ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig. La llegada del futbolista marfileño ya estaría cerrada por una cantidad que le convertiría en el tercer futbolista más caro en la historia merengue adelantándose al fuerte interés del PSG.

Tal y como informa Fabrizio Romano, la operación ya está acordada entre todas las partes después de haber convencido al equipo alemán, que ya había rechazado pujas alrededor de los 100 kilos por parte de Liverpool o PSG. Según As, el movimiento se cerraría en torno a los 115 y 120 millones de euros, convirtiéndole en el tercer jugador más caro de la historia del club madridista por detrás de los 127 de Jude Bellingham y de los 120,8 de Eden Hazard, ambos después de sumar todas las variables.

Yan Diomande, el quinto fichaje del Real Madrid 26/27

Las ganas de Yan Diomande de firmar por el Real Madrid habrían sido claves para frenar al PSG, que lanzó una intentona en el último momento después de varias semanas con el futbolista en el radar. El atacante africano habría optado por firmar por el equipo blanco y pelear por un sitio en el equipo de José Mourinho aprovechando que puede jugar por cualquiera de las dos bandas.

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El club francés ha realizado incluso unas declaraciones a Sky Sports indicando que se caía de la puja: "El PSG ha retirado formalmente esta noche su oferta por Yan Diomande. El precio de traspaso solicitado y las exigencias salariales eran completamente desproporcionadas y el PSG no romperá sus principios de gestión financiera racional y equilibrio del equipo".

El ex del Leganés, donde apenas jugó seis meses en una irrupción velocísima que le llevó al Leipzig, firmará por cinco temporadas, con fecha de final de contrato el 30 de junio de 2031. Diomande llega al Santiago Bernabéu como el quinto fichaje madridista de este mercado de verano después de las incorporaciones ya anunciadas de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella para la defensa y de Bernardo Silva para el centro del campo.

Yan Diomande se incorporará esta semana a la disciplina del Real Madrid después de unas semanas de vacaciones al haber participado en el Mundial 2026 con Costa de Marfil. El jugador africano se incorporará a las órdenes de José Mourinho, que habría sido clave en su contratación al haber dado el visto bueno a la operación.

Ahora falta por ver si esta operación tiene alguna incidencia en el futuro de Vinicius Jr., con una reunión clave para su renovación programada para esta próxima semana en la ciudad deportiva del Real Madrid. El brasileño finaliza su vinculación el 30 de junio de 2027, en menos de un año, y el Arsenal presiona ya por si el delantero y la entidad blanca no llegan a un acuerdo para prorrogar esta firma.