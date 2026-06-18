Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 10:03h.

El jugador de Costa de Marfil ha publicado esta carta en una plataforma donde los jugadores de distintos deportes pueden expresar sus opiniones y contar sus historias

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El Mundial 2026 está sirviendo de escaparate para algunas de las grandes irrupciones del fútbol internacional y una de ellas es Yan Diomande. La joven estrella del RB Leipzig, internacional con Costa de Marfil, ha llamado la atención al mundo del fútbol por su talento y su personalidad ya que, además de realizar una gran temporada en la Bundesliga, su debut en la Copa del Mundo frente a Ecuador fue sobresaliente. A sus 19 años, el extremo vive el momento más importante de su carrera después de un ascenso meteórico que comenzó en las categorías inferiores del fútbol africano, pasó por España de la mano del Leganés y le llevó finalmente hasta Alemania con el RB Leipzig. Detrás de su éxito se esconde una historia marcada por el sacrificio y el dolor de una pérdida que todavía condiciona su día a día.

En las últimas horas, Diomande ha publicado una emotiva carta en The Players Tribune, una plataforma donde los jugadores profesionales de distintos deportes pueden escribir para expresar sus opiniones y contar sus historias, a su hermana fallecida cuando apenas tenía 15 años. El texto, que va desde los inicios de la carrera del crack marfileño hasta el presente, ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral en redes sociales por lo impactante y desgarrador que es.

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De Abiyán al mundo

A lo largo del escrito, el jugador recuerda una infancia humilde en Costa de Marfil. Habla de una casa en la que convivían más de veinte personas, de noches viendo partidos de fútbol a escondidas y de los largos viajes para perseguir un sueño que parecía imposible. El futbolista se acuerda de cómo abandonó su hogar, siendo apenas un niño, para ingresar en una academia cercana a la frontera con Ghana donde pasó por una etapa difícil. "Solíamos ir al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre", dice Yan.

También repasa los innumerables rechazos que recibió durante su formación pese a ser un jugador talentoso. Pasó por pruebas en clubes como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos o Crystal Palace, pero ninguno apostó por él. De hecho, cuenta como Michael Olise y Eberechi Eze, actuales estrellas de Bayern de Munich y Arsenal, ya le tenían el ojo echado a esa edad. "Eh, chaval, eres muy bueno", decían. Cuando parecía que el sueño se iba a esfumar, el Leganés entró en escena. "Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Unas semanas después fiché por el Leganés y volvimos a llorar, pero por otro motivo", escribe.

La muerte de Roxane cambió la vida de Yan Diomande

La parte más emotiva y desgarradora de la carta llega cuando habla del fallecimiento de su hermana. Este ocurrió pocas semanas después de debutar con el Leganés frente al Real Madrid, uno de los momentos más felices de su vida. La llamada que recibió desde Costa de Marfil transformó aquella felicidad en una pesadilla. "Tu hermana ha muerto", le comunicaron. Según relata, alguien había introducido una sustancia en la bebida de Roxane, hermana del jugador, durante una fiesta y nunca volvió a despertar. "Tenías 15 años. Nunca obtuve respuestas. Quizá podría haberla protegido", confiesa.

En la parte final del mensaje, Diomande deja el dolor a un lado y convierte la carta en una promesa. El internacional marfileño asegura que cada paso que da en el fútbol tiene un único objetivo: honrar la memoria de su hermana. Roxane fue una de las personas que más creyó en él cuando nadie más lo hacía. "Mi hermano va a ser el mejor del mundo", repetía. Ahora, tras un excelente debut mundialista con Costa de Marfil, Yan quiere seguir cumpliendo esa predicción. "Todo lo que hago en un campo de fútbol es por ti. Voy a demostrar que tenías razón o moriré intentándolo", concluye.