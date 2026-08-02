Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 13:47h.

Alexis Ciria debutó con el Real Madrid marcándole a la Fiorentina

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Este sábado, el Real Madrid igualó 2-2 contra la Fiorentina en el primer amistoso abierto al público de la segunda era de José Mourinho al frente del equipo blanco con Alexis Ciria como uno de los nombres que más llamó la atención. El pacense consiguió estrenarse con el primer equipo blanco apenas unos meses después de su llegada procedente del Sevilla marcando uno de los tantos, tras lo que desveló los consejos de José Mourinho y de su padre.

En Klagenfurt, el extremeño fue uno de los canteranos que salieron como titulares ante las numerosas bajas con las que llegaba Mou entre internacionales mundialistas y lesionados. El atacante de 18 años marcó el segundo tanto de los suyos al recibir un gran pase de Camavinga dentro del área para batir a David de Gea.

Alexis Ciria, internacional con la Selección Española hasta categoría sub 19, marcó tres tantos y dio dos asistencias en 10 partidos, cinco de ellos como titular, en la media campaña que tuvo con el Castilla, donde llegó procedente de la cantera del Sevilla. En esta 26/27 subirá su rol dentro del equipo dirigido por Julián López de Lerma ante las numerosas ventas del club mientras sueña con seguir recibiendo llamadas de José Mourinho.

Las sensaciones de Alexis Ciria tras su debut con el Real Madrid

Tras el partido, en los medios del club, Ciria agradeció la ayuda de sus compañeros, con los que todo es "demasiado fácil": "Me he sentido muy cómodo. Se lo dije a mi padre, que jugar con Álvaro Carreras o Valverde al lado es demasiado fácil. Al principio tenía un poquito de nervios, pero una vez que salgo al campo se me quitan porque estoy haciendo lo que me gusta. Cuando me ha llegado la pelota se me ha cerrado el mundo y, una vez que la he visto dentro, ha sido un alivio".

Alexis Ciria destaca la importancia de su padre y cómo le motivó antes del encuentro con un mensaje muy especial: "Justo antes estaba hablando con mi padre en el vestuario y me ha pasado una foto de chico y me ha dicho: 'hazlo por esto y por toda la familia, que te quiere como nadie y va a estar apoyándote'".

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También ha sido de vital importancia la figura de José Mourinho, con su consejo antes de que el atacante extremeño saltase al campo: "Me dijo que sea como yo soy, que tenga confianza, juegue sin presión y que me divierta".

"La primera semana, como es normal, con un poquito más de intensidad y trabajo de carreras. Estas dos semanas han sido de trabajo bien intenso. Al míster le gusta mucha intensidad. Estoy muy cómodo", finalizó Alexis, sobre sus sensaciones en esta pretemporada con el primer equipo.