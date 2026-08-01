Endrick se reivindica y Alexis Ciria se hace un nombre en un Real Madrid de dos caras

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 20:27h.

El Real Madrid y la Fiorentina igualan 2-2

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El Real Madrid ha disputado este sábado su primer amistoso de pretemporada abierto al público tras ganar al Alcorcón y al Leganés en Valdebebas con un 2-2 ante la Fiorentina en Klagenfurt, Austria. Los de José Mourinho, en su reestreno con aficionados en las gradas, se adelantaron 2-0 con los tantos de Endrick y Alexis Ciria y terminarían igualando.

El equipo blanco se presentó con apenas nueve futbolistas del primer equipo, de los que ocho fueron titulares y Carlos Espí partió desde el banquillo. En el once se colaron desde la cantera Joan Martínez y Mario Rivas en el eje de la defensa al no tener a ningún central disponible y Alexis Ciria en un ataque del que también partió Dumfries.

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Pronto se adelantó el Real Madrid por medio de Endrick, dispuesto a dar un golpe sobre la mesa tras el fichaje de Carlos Espí. El brasileño recibió un envío de Álvaro Carreras desde la banda izquierda, controló y se sacó un disparo a la media vuelta que batió a De Gea.

Eso fue en el minuto 12 y, en el 24, los madridistas ampliaron la ventaja por medio del pacense Alexis Ciria, que no desaprovechó el regalo de Eduardo Camavinga. Sin embargo, Piccoli aprovechó un hueco entre líneas para poner el 2-1 con el que se llegaría al descanso.

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Tras la reanudación comenzó el carrusel de cambios y uno de los que salió en la Fiore desde el banquillo, Moise Kean, igualó de cabeza. De ahí al final poco más mientras las sustituciones se sucedían más allá del debut madridista de Carlos Espí, que tuvo un remate de cabeza que no supo transformar en gol.

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Ficha técnica del Real Madrid-Fiorentina

2 - Real Madrid: Lunin; Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Carreras; Valverde (Diego Lacosta, m.84), Camavinga; Dumfries (Daniel Yáñez, m.75), Arda Güler (Lamini Fati, m.87), Alexis Ciria (Cestero, m.64); y Endrick (Carlos Espí, m.75).

2 - Fiorentina: David de Gea (Christensen, m.46); Álex Jiménez (Dodô, m.56), Dragusin, Luca Ranieri (Valdepeñas, m.76), Viery; Cher Ndour (Fortini, m.76), Chris Oulaï (Fagioli, m.57), Mandragora (Lapo Deli, m.85); Piccoli (Moise Kean, m.57), Arthur Atta (Federico Croci, m.85) y Gudmundsson (Giovanni Fabbian, m.70).

Goles: 1-0, min. 12: Endrick. 2-0, min. 24: Alexis Ciria. 2-1, m. 41: Piccoli. 2-2, m.58: Moise Kean.

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a Gudmundsson (m.51) y Fagioli (m.88) por parte de la Fiorentina.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) ante unos 30.000 espectadores. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exfutbolista italiano Franco Baresi a los 66 años.