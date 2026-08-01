Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 14:15h.

El club activó una cláusula para dar por finaliado su contrato el pasado 30 de junio

Chimy Ávila y la jugada de la que se sigue arrepintiendo: "Si pillo a Nico Williams, arruino su carrera"

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Chimy Ávila es uno de esos pocos futbolistas que no se muerden la lengua. Seguramente por su origen, extremadamente humilde, tiene una forma especial de ser, y ahora lo ha demostrado unas semanas después de que se acabara su vinculación con el Real Betis Balompié, mientras sigue sin encontrar equipo en el que continuar su carrera.

El club heliopolitano hizo uso de una cláusula por la que podía renunciar al último año de contrato del argentino, pagándole 50.000 euros de indemnización. Estaba firmado, es legal y el rendimiento del Chimy desde su llegada no fue ni mucho menos el esperado a pesar de algún repunte aislado.

Ahora, el de Rosario ha concedido una entrevista al podcast Referentes en la que reflexiona sobre su profesión, el momento en el que vive y parece lanzar un dardo al Betis. “El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”, explica el delantero.

Teniendo en cuenta su manera de salir del club, que él se encontraba a gusto tanto en el Betis como en la ciudad, todo hace indicar que es un mensaje con destinatario claro. “No me gustaría volver a jugar el partido más importante porque ya lo jugué y gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia lo logré, que fue el partido de la vida, del barrio”, expresaba el futbolista más adelante en la citada entrevista.

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El Chimy, sin equipo

El pasado 30 de junio, el Chimy dejó de ser delantero del Real Betis Balompié, dejando la demarcación en cuadro al sumarse su salida a la de Cedric Bakambu. En estos momentos, sin fichaje alguno para esa línea, el único punta del Betis es Cucho Hernández, que se incorpora este lunes a la pretemporada bética tras disputar el Mundial con Colombia.

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En España ha pasado por el Huesca y Osasuna desde que llegara en 2017, y ahora busca destino. Sus opciones pasan por regresar a Argentina o por aceptar alguna de las ofertas que le llegan desde LALIGA HYPERMOTION.