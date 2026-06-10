Javi Rayo 10 JUN 2026 - 08:34h.

El jugador del Real Betis no se quita aquella acción de la cabeza

Chimy Ávila se posiciona en la pelea de Andrada y Pulido por una lesión en el Betis: "¿Por qué, primo?"

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Chimy Ávila disfruta de sus vacaciones por Sudamérica mientras se sigue decidiendo su futuro con Rosario Central como posible destino. El delantero del Real Betis ha charlado en el canal 'KickRoberAlfonzo Oficial' y ha dejado una reflexión que nadie se esperaba. El ex de Osasuna sigue sin quitarse de la cabeza una acción, precisamente, de su etapa en el conjunto rojillo. En un partido ante el Athletic, al delantero argentino se le cruzaron los cables y estuvo muy cerca de lesionar de gravedad a Nico Williams. Una entrada de la que más de cuatro años después sigue arrepintiéndose.

Chimy Ávila: "Uno no puede opinar sobre los impulsos de otra persona"

"Uno no puede opinar sobre el impulso de otra persona porque a mí me ha pasado muchas veces que yo he reaccionado muy mal con otro jugador, y a día de hoy todavía me arrepiento. Y me expulsaron por eso. Una entrada de la que me voy a arrepentir siempre -y eso que no le cogí bien- fue la que le hice a Nico Williams. Fue en un Osasuna - Athletic de Bilbao. Si yo le pillo, le arruino su carrera", comentaba Chimy Ávila en el canal de sus amigos. La acción a la que se refiere el jugador del Real Betis ocurrió en enero de 2022 en un partido de LALIGA entre Osasuna y el Athletic. El entonces jugador del conjunto navarro se lanzó con las dos piernas para detener una contra de Nico Williams y a punto estuvo de causarle una lesión de gravedad en la rodilla. Afortunadamente, todo quedó en un susto, aunque la jugada se saldó con la expulsión del atacante argentino.

La agresividad en el juego de Chimy Ávila siempre ha sido objeto de debate en todos los clubes donde ha militado, incluso entre sus propios aficionados. Lo cierto es que su historial de tarjetas parece más propio de un defensa que de un delantero. El ariete argentino acumula más de 65 amarillas en toda su carrera deportiva. Eso sí, tan sólo cinco expulsiones, tres por doble amonestación y dos por roja directa.