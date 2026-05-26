Pablo García, Chimy Ávila, Bakambu y la renovación de la delantera del Betis

Basilio García Sevilla, 26 MAY 2026 - 11:47h.

Solo Cucho Hernández tiene su lugar asegurado en la vanguardia verdiblanca

La "conversación larga" que tendrán Pellegrini y el Betis si entran en Champions

Compartir







Terminada la temporada, al Real Betis Balompié y la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo no le queda otra que ir dando pasos en la confección de la plantilla. Un plantel de Champions, como ha solicitado Manuel Pellegrini públicamente, en la que no tienen cabida muchos miembros de la plantilla actual. Una de las líneas que hay que renovar prácticamente en su totalidad es la delantera, con Cucho Hernández como único miembro fijo.

El colombiano estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde también tiene asegurada su presencia Cedrick Bakambu como cabeza de cartel de la República Democrática del Congo. El africano es otro de los que tiene claro su futuro, ya que acaba contrato y el 1 de julio dejará de ser jugador del Betis, por lo que tiene más de un mes para buscar destino, si bien puede esperar a que acabe su participación mundialista.

PUEDE INTERESARTE El Chimy Ávila, a la espera de Cédric Bakambu

Así las cosas, hay otros dos nombres que están encima de la mesa de la dirección deportiva verdiblanca. Uno es Chimy Ávila y el otro es Pablo García, y su continuidad no está ni mucho menos asegurada.

Por un lado, según apunta Mundo Deportivo, el club ya ha comunicado al argentino que su contrato se acabará este 30 de junio. La entidad va a actuvar una cláusula en su contrato por la que no hará efectivo el último año de contrato que tiene firmado. Así las cosas, se deshace la renovación de la delantera que el club acometió en el mercado invernal de la 2023/24, con la llegada de Bakambu y el Chimy. Ninguno de los dos atacantes han funcionado, y se despiden con 15 goles del africano y ocho del sudamericano en aproximadamente 70 partidos de cada uno.

PUEDE INTERESARTE La llamada que "podría" cambiar el futuro del Chimy Ávila

El caso de Pablo García

Caso aparte es el de Pablo García, que tiene contrato con el club heliopolitano hasta 2029 y que tiene varios clubes pendientes de su futuro. El del Parque Alcosa empezó la temporada en el primer equipo, más jugando por la banda que como delantero, pero ante la falta de minutos pidió bajar al Betis Deportivo para ayudarle a conseguir una permanencia que se le escapó en el último minuto de la temporada en Cartagena.

El Betis, según indica ABC de Sevilla, le ha puesto precio, y traspasaría al futbolista por una cantidad cercana a los diez millones de euros, manteniendo un porcentaje de sus derechos. Un tipo de operación que se ha convertido en marca de la casa bética, caso de los traspasos recientes de Assane Diao o Jesús Rodríguez al Como italiano.