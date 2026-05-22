Basilio García Sevilla, 22 MAY 2026 - 12:41h.

El chileno analiza en la previa el último partido de la temporada del Betis

Una comida de despedidas y celebraciones en el Betis

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El Real Betis Balompié está a punto de cerrar una temporada en la que ha conseguido el regreso a la UEFA Champions League. Sin objetivos clasificatorios en el horizonte, el partido ante el Levante UD es prácticamente un trámite, y la vista está puesta ya en lo que suceda la próxima campaña, en la que el equipo verdiblanco se codeará con los grandes de Europa. Manuel Pellegrini, con experiencia en esas lides, sabe lo que necesita el club.

“Lo dije hace un par de semanas, es una competencia especial, la competitividad es muy grande y siempre hay que ir con la ilusión de llegar lo más arriba posible. Se hará un plan para jugar la Champions con un plantel competitivo”, ha expresado en la rueda de prensa previa al partido ante los granota, que se ha desarrollado en el Estadio de La Cartuja.

En este sentido, Pellegrini abordó la planificación que se puede hacer para una campaña que será exigente, y tiró de experiencia. “Primero vamos a estudiar cuál es el plantel que se va a quedar, a lo mejor no es lo que uno espera, hay salidas y entradas, e intentaremos hacer un plantel competitivo. He estado en Champions anteriores y sabemos lo que se necesita para hacer un buen papel, aunque haya clubes muy grandes. La ilusión y la exigencia nuestra va a ser la misma y tenemos que saber responder a esa exigencia”.

Por otro lado, Pellegrini confirmó que Adrián San Miguel se despide del Betis y, probablemente, del fútbol en activo este fin de semana. “Ha sido un aporte muy importante para nosotros, ha hecho muy bien su rol de portero cuando le tocó. Hicimos muy buena Copa del Rey con él en portería, el último no fue un buen partido del equipo, no sólo de él. Ha conversado con el club y ha decidido poner fin a su carrera. Sobre la retirada eso habría que preguntárselo a él, su segunda etapa en el Betis, recién decía que ha cumplido con lo que nosotros esperábamos".

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El partido ante el Levante. “Con mucha alegría de ir con los deberes hechos tras acabar ante el Elche en nuestro campo y con nuestra gente. Queda ahora un último de local para disfrutarlo con los hinchas del Betis y terminar con un triunfo con los deberes hechos en una competición en la que no era fácil lograrlo".

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Antony se queda sin Mundial. “Lamento mucho por Antony, tenía mucha ilusión e hizo muy buena campaña. Por otro lado, respeto mucho a Carlo Ancelotti y sabe cuáles jugadores cree que pueden disputar el Mundial. Brasil es un país con muy buenos jugadores en todos los puestos, un país especial. Siempre puede haber cambios a última hora y mañana es buen día para demostrar su nivel y también es el primer día para demostrar que puede ir al siguiente Mundial”.

El récord de puntos como local. "Sería muy importante, un aliciente más, jugando en casa y de local las victorias se valorizan y se disfrutan más, tenemos la temporada casi terminada pero nos queda un último paso para darlo adelante”.

Las bajas. “Ni Sofyan Amrabat ni Sergi Altimira están citados para mañana”.

Isco, titular. “Lo mismo de Adrián, vamos a ver el once si están tanto Isco como Adrián, lo definimos mañana”.

Nivel de LALIGA. “Las opiniones las respeto, cada uno tiene derecho a darlo, algunas basadas en hechos concretos o estadísticas. Fue una liga muy pareja y por eso hay seis o siete equipos comprometidos hasta el final y con cantidad de puntos bastante alta, ahora con 42 o 43 tienen riesgo de descender, eso es que subió nivel. Por otro lado, el Barcelona hizo un gran puntaje y está dentro de los parámetros que ellos manejan”.

Un Levante que se juega la salvación. “No va a ser nada fácil, cualquier rival que se juegue la permanencia será un rival difícil, habrá cuatro o cinco iguales en Liga. Debemos entrar con la intención de sumar los tres puntos”.