Dos dudas para Luís Castro en el Levante en la final ante el Betis para evitar el descenso

Fran Fuentes 19 MAY 2026 - 15:55h.

Ninguno de los dos ha estado con el resto del grupo durante la vuelta al trabajo este martes

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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El Levante UD salió de los puestos de descenso tras un larguísimo periplo justo antes de la última jornada. La buena dinámica en el tramo final de los de Luís Castro les ha permitido llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos, y con un partido frente al Real Betis que no se juega ya nada en lo deportivo. En este sentido, la semana de trabajo ha arrancado con bastante intensidad tras los pertinentes días de descanso después de vencer al RCD Mallorca, quien ostenta ahora uno de los puestos de descenso. Sin embargo, el técnico portugués ha empezado la semana con dos jugadores que no se han entrenado junto al resto del grupo, y cuya participación de cara al partido frente al Real Betis es toda una incógnita en este momento.

Y es que los futbolistas Jeremy Toljan y Víctor García se ejercitaron al margen del equipo en la primera sesión de trabajo del Levante, que ya prepara el choque del sábado ante el Real Betis sin saber si podrá contar con ellos en el lateral derecho. Fuentes del club valenciano informaron de que los dos laterales derecho de la plantilla sufren sendas sobrecargas musculares y su concurso en Sevilla ante el Betis es una incógnita.

Así las cosas, Víctor García ya se perdió por estas molestias el partido del pasado domingo ante el Mallorca, mientras que, por su parte, Toljan se retiró lesionado en el minuto 23 antes del descanso. La ausencia de estos dos jugadores provocaría la titularidad del canterano Nacho Pérez, de apenas 17 años, y que ya fue el recambio de Toljan en el choque ante el Mallorca.

Así las cosas, el equipo no estará solo en Sevilla. Y es que El Levante tendrá 720 entradas para sus aficionados en el encuentro del sábado en La Cartuja de Sevilla ante el Real Betis, en el que se juega la permanencia en Primera. Asimismo, el club ha ofrecido a los granotas que viajen con el equipo hacerlo en tren o autocar para que los jugadores sientan el apoyo de los suyos en un partido vital, que decidirá la salvación o el descenso.