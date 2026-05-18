Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 08:17h.

Míchel, las bajas para la final Girona - Elche y la reflexión con el descenso: "Lo hubiera firmado"

No se moja sobre quién acabará en LALIGA HYPERMOTION

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El desenlace de la penúltima jornada de LALIGA EA SPORTS esclareció el futuro de algunos equipos que ya han logrado sus respectivos objetivos, pero deja en el aire el devenir de otros tantos a la espera del último encuentro. La zona baja está que arde a falta de un solo partido para el final de la competición doméstica con dos plazas de descenso en juego. En estos momentos, Mallorca y Girona son los peores situados par caer al pozo.

La última jornada será de infarto para todos los equipos implicados en el descenso. Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante se la juegan a una carta en los 90 minutos de competición que quedan por delante. Algunos parten con ventaja clasificatoria, pero eso evita el sufrimiento que tendrán que padecer sus respectivas aficiones hasta que el árbitro pite el final del último choque y de la temporada.

Precisamente sobre el descenso y las opciones de cada equipo se habló durante el último programa de El Partidazo de Cope. Santi Cañizares, habitual contertulio, no se mojó sobre quién acabaría descendiendo a LALIGA HYPERMOTION, pero sí explicó lo difícil que es jugar un partido de estas características. Incluso señaló que es más difícil disputar una última jornada por la salvación que una final de la Champions.

Santi Cañizares y el descenso

"Jugarte las castañas fuera de casa es muy complicado. Prefiero no ser ninguno. Jugarse el descenso en una jornada es lo más duro que hay en el mundo. Es más difícil jugar bien ese partido que jugar bien una final de la Champions. Cuando juegas para gana juegas con el estímulo, con la confianza de hacer historia, es otra película. Cuando juegas con miedo, el miedo es el peor enemigo que tiene el ser humano", sentenció.