Míchel, las bajas para la final Girona - Elche y la reflexión con el descenso: "Lo hubiera firmado"

Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 23:09h.

El técnico pasa revista a las posibles ausencias y el cansancio de varios jugadores en las últimas semanas

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

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Míchel Sánchez ha comparecido en sala de prensa tras la derrota del Girona FC frente al Atlético de Madrid. El técnico vallecano ha valorado el resultado del equipo, que le postula como uno de los firmes candidatos al descenso la próxima jornada. Asimismo, ha valorado las posibles bajas que tendrá el equipo en la final ante el Elche CF y ha dejado una reflexión sobre los problemas del equipo y la lucha para evitar el descenso. A continuación, sus palabras.

Cómo va a preparar el próximo partido: "Semana normal de entrenamientos, mañana descanso, y después del esfuerzo que hemos hecho en estos seis días, toca mirar bien qué necesita cada jugador para este partido. Pero haré lo de siempre. No lo que he hecho los últimos partidos, lo que he hecho siempre. Mirar lo mejor para el club, para la afición, para el equipo. Intentar estar acertado en la alineación, preparar, analizar bien el partido desde lo mental, como he hecho toda la vida. Mental, físico, táctico, técnico y la clasificación. Salir como siempre a ganar. Ahora, la respuesta está en la clasificación. No hace falta decir nada más".

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Los jugadores lesionados en el Girona: "Lemar no se encontraba bien. Molestias. Hugo una enfermedad, y Francés tenemos que mirar, porque ha tenido algo en la rodilla. Veremos. No sé, no sé. Será una b aja importante si no llega, pero el equipo debe estar preparado para afrontar el partido sin duda, y con nuestra gente".

¿Habría firmado llegar al último partido así?: "Después de las primeras cinco jornadas, lo habría firmado. Y a la jornada 15, que estábamos en descenso, también. Depender de ti es oro. Hoy sabíamos que dependíamos de nosotros, que de ganar hoy tendríamos muchas posibilidades de salvarnos, en un campo muy difícil que es el del Atlético de Madrid, y hemos hecho un buen partido en muchas fases del juego. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado, ante un equipo que tiene una de las mejores plantillas de Europa, de España".

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Cómo está el vestuario: "Estaba dolido por esa falta de acierto, pero no les he dejado bajar la cabeza. No toca lamentarse de nada. El empate de hoy, si hubiera marcado la última Stuani, nos habría obligado a ganar también. La sensación tiene que ser de convencimiento en algo que yo creo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien, que es mirar a la cara al rival e ir a por él. La sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de hacerlo. No será una semana de nervios, voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos. Cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que transmitir es seguridad. El resultado, que hoy Oblak saque la mano, dé al palo o no dé al palo... o es dios o es... lo que no puede pasar es que en un partido no tiremos a puerta. Pero el equipo está focalizado en ir a por el rival, y vamos a ir a por el Elche. Luego entrará o no entrará, veremos cómo competimos, competiremos de la mejor manera. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella".

¿Podrá jugar Stuani sin infiltrarse?: "Vamos viendo día a día. Ayer le pregunté si estaba para jugar, me ha dicho que estaba para minutos, porque también tenía una molestia en el aductor. Es normal, porque llevaba tres semanas sin entrenar. Cuando no juegas y no entrenas, muscularmente estás peor. Veremos día a día. Tenemos que recuperar a mucha gente. Hoy había gente cansada que ha jugado. Joel, tres partidos esta semana, con un esfuerzo increíble. Ounahi, Iván, Fran... Tenemos que recuperar bien estos dos días próximos. Hasta el martes, recuperar bien, y desde el miércoles, pensar qué haremos, pero ganar el partido".