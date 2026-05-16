El Ajax de Míchel también piensa en Ter Stegen

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 18:42h.

Jordi Cruyff habría preguntado por la situación del portero alemán

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El Ajax empieza a mover ficha para reconstruir su proyecto deportivo y dos nombres relacionados con LALIGA aparecen sobre la mesa: Míchel Sánchez y Marc-André ter Stegen. El técnico del Girona está cada vez más cerca del conjunto neerlandés y, paralelamente, el club ya habría preguntado por la situación del guardameta alemán del FC Barcelona.

Según informa AS, el histórico club holandés, con Jordi Cruyff al frente del área deportiva, se ha interesado por la disponibilidad de Ter Stegen para la próxima temporada. El portero, de 34 años, tiene contrato con el Barça hasta 2028, aunque su futuro sigue lleno de incógnitas.

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El Barça facilitaría la salida de Ter Stegen

La situación del internacional alemán no es sencilla. Tras su cesión al Girona y una temporada marcada nuevamente por los problemas físicos, Ter Stegen deberá reincorporarse a la disciplina azulgrana en julio. Sin embargo, ni Deco ni Hansi Flick contarían con él dentro del nuevo proyecto deportivo.

Además, el elevado salario del guardameta complica su continuidad. En el Barça consideran que una salida aliviaría masa salarial y, según la citada información, el club pondría facilidades si el futbolista decide aceptar un nuevo destino.

La gran duda está en la capacidad económica del Ajax para asumir una ficha tan alta.

Jordi Cruyff mantiene la confianza en el alemán

Pese a las lesiones que han frenado su rendimiento en los últimos años, Jordi Cruyff sigue creyendo en la capacidad competitiva de Ter Stegen. Ambos coincidieron en la etapa del neerlandés dentro de la dirección deportiva culé y mantiene una gran valoración sobre su profesionalidad.

El alemán viene de superar una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida en febrero, una dolencia que obligó incluso a pasar por quirófano y que ha puesto en duda su presencia en el próximo Mundial con Alemania.

Míchel, cada vez más cerca del Ajax

El posible aterrizaje de Ter Stegen en Ámsterdam coincide con el creciente interés del Ajax por Míchel Sánchez. El técnico del Girona ya tendría avanzado un acuerdo con el club neerlandés, a falta únicamente de que termine LaLiga y se formalice la firma definitiva.

De este modo, el Ajax podría construir un nuevo proyecto con fuerte acento español y varias conexiones directas con el fútbol español y el FC Barcelona.