El Celta sigue sin conocer la decisión de Iago Aspas y Marcos Alonso
Los dos jugadores aún no han decidido si van a renovar una temporada más
VigoEl Celta de Vigo aún no conoce la respuesta a las ofertas de renovación que tienen Iago Aspas y Marcos Alonso sobre la mesa. Ambos jugadores acaban contrato este 30 de junio y hasta el momento no han comunicado si seguirán en activo una temporada más o colgarán las botas. En el club se sigue siendo optimista y creen que una vez que se certifique la clasificación para Europa ambos futbolistas apostarán por renovar sus contratos por una temporada más.
Ninguno de los dos ha dado pistas sobre su continuidad en las últimas semanas. "No lo sé, de momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá", dijo Iago Aspas hace unas semanas. En ese momento apuntaba que su objetivo era "disfrutar sobre el terreno de juego". Lo que sí dejó claro en anteriores ocasiones es que "más de una temporada no habrá".
Marcos Alonso, en una entrevista en el Diario As, reconoció que "estoy muy contento aquí, tanto con el club como con los compañeros. Físicamente me encuentro muy bien, pero es una decisión que tomará más adelante. No hay nada que me convenza para no seguir aquí". De ahí que en el Celta siempre se haya contado con su presencia más allá del 30 de junio.
Marco Garcés, director deportivo del club, siempre ha manifestado su optimismo respecto a la renovación de Iago Aspas y Marcos Alonso. "Estamos muy esperanzados en poder continuar con la relación laboral con Iago y estamos muy entusiasmados con eso. Esperemos tener noticias pronto", dijo en una de sus últimas comparecencias al ser cuestionado por la renovación del contrato del capitán.
Este pasado 9 de mayo insistió en que "la verdad es que estamos muy optimistas con todas las renovaciones que tenemos que hacer". Con poco más de una semana para que termine la temporada se espera que ambos jugadores comuniquen su decisión en pocos días. La participación en Europa se antoja como fundamental para volver a contar con ellos.
Iago Aspas ha disputado esta temporada 1.950 minutos en 46 partidos en los que ha marcado ocho goles y repartidos seis asistencias. En el caso de Marcos Alonso, que en diciembre cumplirá 36 años, suma 3.579 minutos este curso. Son 41 partidos en los que ha marcado un gol siendo uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez. Los dos futbolistas, los más veteranos de la plantilla, son fundamentales en el vestuario celeste.