Alberto Bravo 15 MAY 2026 - 13:16h.

Los servicios médicos aún no han decidido los siguientes pasos a tomar con su lesión

Potter, seleccionador sueco, justifica la polémica citación de Starfelt para el Mundial: "Tenemos un plan"

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VigoLa convocatoria de Carl Starfelt con Suecia para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha causado cierta sorpresa en el Celta de Vigo. El jugador lleva varias semanas lesionado por una hernia discal que le ha obligado a perderse los diez últimos partidos oficiales. No volverá a jugar con el equipo esta temporada ya que los servicios médicos del club ni siquiera han decidido si Carl Starfelt debe pasar o no por el quirófano para subsanar sus problemas en la espalda.

Tras un nuevo tratamiento conservador, una infiltración epidural realizada en las últimas semanas, la evolución ha sido positiva aunque eso no le ha permitido volver a entrenarse con el equipo. En los próximos días los servicios médicos celestes tomarán la decisión de operar o no al central sueco. En caso de tener que pasar por el quirófano Carl Starfelt se perdería el Mundial para afrontar un largo proceso de recuperación.

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Por ello en el Celta causó cierta sorpresa la convocatoria de Graham Potter, seleccionador de Suecia. "Estamos al tanto a su situación y tenemos un plan para él. Sabemos que su situación no es la ideal" pero que también en la federación sueca son conscientes "en qué etapa de su rehabilitación se encuentra" declaró el técnico inglés tras anunciar su lista de 26 convocados. En caso de que Carl Starfelt no llegue a tiempo su plaza será para Herman Johansson, de FC Dallas.

De la decisión que tomen los galenos celestes dependerá su presencia o no con Suecia en el que puede ser su primer y único Mundial. Carl Starfelt cumplirá el próximo 1 de junio 31 años por lo que está ante su gran oportunidad de vivir un Mundial. El central ya forzó en la repesca mundialista tras ser dosificado por Claudio Giráldez en los choques previos.

Esta temporada el defensa se ha perdido un buen número de partidos por distintos problemas físicos. Solo ha disputado 1.492 minutos en Liga en 19 partidos. En la Europa League ha jugado 863 minutos en 11 encuentros siendo una pieza importante hasta los cuartos de final ante el Friburgo, que no los jugó por estos problemas de espalda.

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Con un solo año de contrato por delante, ya que su vinculación con el Celta termina el 30 de junio de 2027, lo que suceda con el defensa en estas próximas semanas puede determinar su futuro. El club inició conversaciones informales para conocer su predisposición a continuar de celeste. El propio jugador reconoció las mismas pero también apuntó a que quería ver qué otras propuestas podían llegar de otros equipos.

Su posible operación o su presencia en el Mundial puede afectar a estas conversaciones incluso provocando su puesta en el mercado, como ya sucedió el verano pasado. Finalmente el Como 1907 no llegó a las cantidades exigidas por el Celta, que podrían ser inferiores este año al entrar en su último año de contrato.