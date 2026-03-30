Celia Pérez 30 MAR 2026 - 16:05h.

El defensa habla de su futuro a falta de más de un año para acabar contrato

Álvaro Núñez cuenta cómo vivió el giro de última hora con su fichaje y la conversación con Marco Garcés: "Solo queda rezar"

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En pleno parón de selecciones y a falta de tres meses para que dé el pistoletazo de salida el mercado de fichajes, es inevitable que el futuro de más de un futbolista esté en la palestra. A pesar de que el Celta de Vigo vive un tramo de la temporada ilusionante e importante a partes iguales para conseguir los objetivos, la dirección deportiva no para y sigue adelante con su trabajo. En las oficinas del club vigués hay movimientos y uno de los nombres en el que se trabaja es el de Carl Starfelt.

El defensa sueco termina contrato en 2027, pero Marco Garcés ya ha comenzado los movimientos para tratar de conseguir su renovación. El Celta no quiere perder el tiempo con un jugador al que no le faltarán ofertas, como la del Como 1907 el verano pasada, y que considera importante dentro del esquema celeste. Por ello, la dirección deportiva ya está manos a la obra tal y como ha desvelado el propio jugador en una entrevista a Fotbolldirekt.

"Me queda un año de contrato después de esta temporada. No hay estrés. Pero creo que ha habido algunas conversaciones informales entre el club y mi agente. Ya veremos cómo termina todo", confesó a ser preguntado por su futuro del que se muestra muy tranquilo y sin prisas.

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Precisamente, del interés que pareció recibir del Como 1907 el verano anterior, el suelo le resta importancia y se centra en el Celta. "Fue algo que se comentó este verano… Desde entonces, me he centrado en hacerlo lo mejor posible. Este verano veré si surge algo interesante", señaló.

El pasado verano se habló del interés del conjunto italiano en Stafelt, por el que incluso habría preparado una oferta que rondaba los once millones de euros. La posibilidad se fue enfriando hasta tal punto que no se llevó a cabo por un futbolista que, pese a que la cifra era suculenta, en las oficinas celestes no tienen la necesidad de vender.