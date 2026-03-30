Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 10:47h.

El gol subió al marcador y supuso el triunfo local en el 97

El alegato de Manu Carreño sobre las polémicas arbitrales: "A ver qué gracia hace en la última jornada"

Compartir







VigoEs semana de parón en LALIGA EA Sports, pero el fútbol no se detiene del todo en nuestro país. Además de la categoría de plata, las competiciones no profesionales como Primera Federación siguen su curso. El pasado domingo, Balaídos abrió sus puertas para acoger un vibrante Celta Fortuna - Bilbao Athletic que se resolvió en el tiempo añadido. Eso sí, con bastante polémica arbitral.

En un partido correspondiente a la jornada 30 del Grupo 1, los olívicos se llevaron los tres puntos con un postrero tanto de Somuah. Corría el minuto 97 de juego cuando los locales anotaron el gol decisivo para culminar una remontada in 'extremis'.

PUEDE INTERESARTE Tiempos nuevos, tiempos que no sean salvajes

Athletic y Celta discrepan por el fuera de juego de Balaídos

No obstante, la jugada está siendo muy debatida entre aficionados del Athletic Club y del Celta de Vigo. El 2-1 celeste tuvo que ser analizado en el FVS. El Football Video Support, más conocido como el 'VAR Lowcost', tuvo que entrar para analizar un posible fuera de juego en la acción decisiva del partido.

Tras un par de minutos de revisión, Víctor Broncano, árbitro principal del choque, daba validez al tanto y el Celta Fortuna culminaba la remontada ante el Bilbao Athletic. Las imágenes dejan muchas dudas y en el sector bilbaíno lo tiene claro: la posición del atacante celeste es antirreglamentaria y no debería haber subido el gol al luminoso.