Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 08:54h.

El técnico no quiere hacer cuentas

El Real Zaragoza mete en un lío al Valladolid y al Cádiz: así queda la clasificación ante tres partidos claves

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ZaragozaDavid Navarro ha resucitado al Real Zaragoza. Tres victorias ante entidades importantes de LALIGA Hypermotion, y la buena imagen mostrada en Riazor, aumenta la esperanza colectiva en tierras mañas. El pasado domingo, el equipo blanquillo tumbó al líder y ya queda a tan solo tres puntos de la salvación. No obstante, el hecho de cambiar la situación supone "una dificultad añadida" para el equipo zaragocista a ojos de su entrenador.

Tras la victoria en el Ibercaja Estadio ante el conjunto santanderino, el preparador zaragozano atendió al micrófono de Carrusel Canalla. Navarro no mira más allá de la visita a Butarque: "Sí, no tenemos otra, como siempre digo, no tenemos que mirar los otros resultados sino centrarnos en los puntos que tenemos que alcanzar e ir cada partido como una final. A partir de ahí, ver los que tenemos disponibles para Leganés... y a otra batalla. Aún no hemos hecho nada".

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En Zaragoza todo el mundo habla de su influencia en el equipo, pero el entrenador quiere alejarse del foco: "No me gusta personalizar, evidentemente si soy el entrenador no me queda otra, pero como dije el primer día: o lo arreglamos todos o no hay manera. No hay nadie que sea mago para solucionar esto".

David Navarro encuentra "una dificultad añadida" en el Zaragoza

El viento ha cambiado. Los últimos nueve puntos de doce posibles han multiplicado las opciones de permanencia del conjunto blanquillo, pero según el propio David Navarro, también genera una dificultad añadida: "Se juntaban muchas cosas. A pesar de buena imagen, veníamos de una derrota, pero también se unía la dificultad de que ganar en Cádiz, ganar en casa al Almería y una buena imagen en Coruña, como que te hace más visible. Ya no espero al equipo por estar abajo, sino un equipo que viene en línea ascendente. Eso es una dificultad añadida, pero sobre todo, tenemos que centrarnos en ser capaces de dar el cien por cien y no ser el principal enemigo. Se ha demostrado que la plantilla, el problema es que estaba en un bloqueo mental por la cantidad de cosas que han venido ocurriendo en la temporada".

Por último, el entrenador zaragocista reconoció que ser de la casa es un plus que, aunque le genera presión, debe usar a su favor: "Yo soy de aquí, entonces... aunque a veces me da vértigo intento controlar rápidamente el pensamiento y centrarme en el objetivo inmediato. Siendo de aquí hay que intentar que esa responsabilidad no sea una losa sino un muelle para saltar".