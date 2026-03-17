Celia Pérez 17 MAR 2026 - 09:20h.

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Dépor y Real Zaragoza se medirán el próximo sábado, a las 21.00 horas, en el estadio de Riazor en el que será uno de los partidazos de la jornada. Con realidades muy distintas, herculinos y blanquillos se miden en una cita que viene caldeada en los días previos por la queja del conjunto aragonés por las entradas y la posterior respuesta del cuadro coruñés.

La cuestión es que este pasado lunes el Real Zaragoza lanzó un comunicado para informar a sus aficionados de que el club no había recibido entradas por parte del Dépor para la afición. "Así lo ha confirmado la entidad gallega después de que nuestro club haya intentado lograr, al menos, un cupo de localidades para nuestra afición. Para ello se han mantenido diferentes conversaciones, y desde el Real Zaragoza se trató, sin éxito, de que sus aficionados pudieran tener presencia en las gradas del estadio coruñés", señaló en dicho escrito.

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La respuesta del club herculino no se hizo esperar y, también a través de un comunicado, recordó al Real Zaragoza que "en las dos últimas temporadas nuestro club no ha recibido entradas, salvo las de cortesía, para poner a disposición de la afición deportivista en los encuentros disputados por el equipo blanquiazul en la ciudad aragonesa".

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Ante esta situación, y teniendo en cuenta que no se ha aplicado "el principio de reciprocidad" en los precedentes más recientes entre ambos clubes, la directiva del Dépor ha decidido "no poner entradas a disposición del Real Zaragoza para su afición" ante el encuentro que ambos disputarán este sábado en el estadio de Riazor.

Esta decisión responde, según puntualiza la entidad deportivista, "a criterios organizativos y de seguridad, atendiendo "a la rivalidad existente" entre ambas aficiones y con el objetivo de garantizar "el normal desarrollo del partido y evitar posibles incidentes".