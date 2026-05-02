La tensión estalla a la salida del autobús del Real Zaragoza entre silbidos y lanzamientos

Celia Pérez 02 MAY 2026 - 09:16h.

Tras la derrota ante el Granada en el Ibercaja Estadio

Ya hay sanción para Esteban Andrada por su puñetazo a Pulido en el Huesca - Real Zaragoza

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La afición del Real Zaragoza ha terminado explotando. En una temporada durísima luchando por no descender de Segunda y tras la última derrota ante el Granada, los aficionados blanquillos han estallado contra su equipo. Un gol en el 98' de Sola hundió aún más al equipo de David Navarro, que no consigue reaccionar y sigue anclado en zona de descenso, mientras que el cuadro nazarí ya tiene la salvación en la mano.

Fue un nuevo varapalo para todos los aficionados que se habían desplazado al Ibercaja Estadios. Las sensaciones no fueron buenas y cada vez cuesta más creer en una salvación que en estos momentos está a tres puntos y a cuatro jornadas de acabar el campeonato. El descontentó que ya reinó en las gradas se trasladó a fuera del estadio, donde según El Heraldo, había un grupo de unos 200 aficionados esperando la salida del equipo para reprocharles el encuentro.

De hecho, el medio aragonés publica un vídeo en el que se puede ver la salida del autobús del Real Zaragoza del estadio escoltado por la Policía mientras que los aficionados presentes reciben su paso con pitos, insultos y lanzamientos de objetos.

Fue en un partido muy fuerte el Real Zaragoza, que desde el inicio ya tuvo el dominio y algunas llegadas muy peligrosas siendo la más clara un disparo de El Yamiq que despejó con apuros Axtrálaga. Poco a poco el Granada se quitó de encima el dominio local y ya empezó a llegar al área local teniendo una buena ocasión de Trigueros que despejó a mano cambiada el portero zaragocista.

Tras el descanso, el partido siguió por los mimos derroteros de máxima igualdad, con mucha intensidad, en muchos momentos bronco, y con muchas protestas por parte de los locales, pero con poco fútbol en los dos equipos con continuas faltas e interrupciones en el juego por la intensidad que empleaban en el partido.

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Cuanto más volcado estaba el Zaragoza, con un jugador más, sobre el área del Granada, un contraataque que dirigió Pablo Sáenz llegó hasta la portería contraria para ceder el balón a Sola que batió al portero maño (minuto 98), logrando una victoria importante para los granadinos y hundiendo más al Real Zaragoza, que no levanta cabeza.