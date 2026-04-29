David Navarro responde a Esteban Andrada, al Huesca y a Javier Tebas: "A Noé le vas a hablar de lluvia"

Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 13:07h.

El técnico fue cuestionado por el tema de la semana

El agravante que enfrenta a Esteban Andrada a un posible castigo nunca visto en el Zaragoza: "Grado máximo"

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David Navarro compareció en sala de prensa este miércoles. El entrenador del Real Zaragoza, en una semana muy movida tras lo ocurrido en el pasado duelo ante la SD Huesca, habla claro. El preparador blanquillo no tapó el error de Esteban Andrada en El Alcoraz, pero sí reflexionó sobre la rivalidad existente entre los dos equipos aragoneses. Además, el técnico respondió a las palabras de Javier Tebas.

Antes, Navarro habló del próximo compromiso liguero zaragocista y de una nueva oportunidad para mejorar su situación clasificatoria: "Centrados en el Granada, con las ideas claras sabiendo que tenemos que dar un paso al frente... y esperando a que llegue el partido. Discrepo en que se nos estén dando oportunidades, creo que las oportunidades las estamos dando nosotros. La línea de rendimiento es diferente a otros equipos, me da igual lo que hagan los demás, nosotros tenemos que sumar".

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Las palabras de David Navarro en el Real Zaragoza

Esteban Andrada y la SD Huesca. "Adrián está muy bien, está preparado para poder entrar. Y Esteban, ahora mismo lo que me preocupa es la persona. Todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Es un ser humano, aunque lo podemos olvidar. Ha cometido un error, lo va a pagar y ya está. No puede pasar eso en un partido de fútbol, no puede pasar eso en un partido entre dos equipos aragoneses. Que le demos una vuelta todos, que antiguamente el Zaragoza iba a El Alcoraz para ayudar económicamente. He visto crecer al Huesca y no entiendo esa rivalidad que se ha creado. También hay más personas que cometen errores en ese partido muy graves".

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Leña al fuego. "Por eso digo que entre todos le tenemos que dar una vuelta, pero ya está. Manifiesto mi opinión. Estamos en una situación donde la gente que tiene la piel más gruesa es quien dice que la tiene más fina. Lo que hagan los demás no me preocupa. Hablo del tema porque me lo preguntáis vosotros. Para mí es ya Granada, Granada y Granada".

Las palabras de Javier Tebas. "Tenía un compañero que me decía 'a Noé le vas a hablar de lluvia'. Tengo mucho respeto por el presidente de LALIGA. Solamente le pediría, no le pediría, me habría gustado que hace quince meses hubiera sido tan contundente. Y hace quince meses nadie salió a echarme un cable en LALIGA".

Un mensaje claro a la afición. "Ser nosotros convencidos. Ser nosotros. Saltar. Sin dudas, hasta el principio. Da igual. Si vamos con dudas caeremos. Hay que saltar, pero convencidos. Hay que volver a ser nosotros, recuperar esa ilusión. Jugar con esa mentalidad, que esa ilusión nos invada, no al equipo, a todos. Sin la afición no vamos a poder. Insisto, que la gente está cansada, pero somos el Zaragoza. El Zaragoza nunca se rinde. Es el momento".

Comunicado contra el estamento arbitral. "Hay una cosa que me enfada mucho del arbitraje del otro día sin entrar a valorar las otras jugadas. Si hay jugadas difíciles, puntúas más. Eso es muy peligroso. Como ser humano me la estoy jugando, sé cómo estoy clasificado y me toca un partido fácil... uf. Dos, hay una acción que no es de evaluar. Cuando vamos a tirar la última falta, el árbitro dice cuarenta segundos. Me salen doce y pita el final con un balón que recupera Pinilla y cinco jugadores del Zaragoza en el área. Esto se lo he oído yo al árbitro 'Puli, Puli, quedan cuarenta segundos tras sacar la falta'".