Huesca y Zaragoza siguen el lío en vestuarios con insultos a Andrada: "No se han pegado porque..."

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 07:30h.

En el acta no aparecen reflejados estos incidentes

Esteban Andrada rompe su silencio tras la agresión en el Huesca - Real Zaragoza: “Estoy muy arrepentido, no lo volveré a hacer”

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Una imagen lamentable. El derbi aragonés del pasado domingo difícilmente caerá en el olvido. En el tiempo añadido, Esteban Andrada propinó un puñetazo a Jorge Pulido una vez expulsado. El Huesca-Real Zaragoza pasaba en ese momento a convertirse en una tangana masiva sobre el césped de El Alcoraz y bajo la mirada de todos los aficionados presentes. Un bochorno que los clubes condenaron, pero que también continuó en el túnel de vestuarios.

Arcediano Monescillo, árbitro principal del encuentro el pasado domingo, no incluyó en el acta arbitral ningún tipo de conflicto en el túnel. Como no podía ser de otra forma, sí incluyó el puñetazo del guardamenta blanquillo: "El jugador Andrada se dirigió de forma violenta hacía Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva...originándole un hematoma en el pómulo".

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No obstante, según informa Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el bochorno del derbi aragonés continuó fuera del verde con insultos a Esteban Andrada por parte de un miembro del equipo local. Un hecho que avivó nuevamente el lío.

Huesca y Zaragoza siguen el lío en vestuarios

La citada fuente narra cómo se reavivó el conflicto entre ambos clubes: "Dentro en el vestuario, una vez acabado el partido, ha habido un insultos de un miembro del Huesca, no se sabe quién ha sido a Andrada, y ha salido todo el vestuario del Real Zaragoza. Ha entrado la Policía, los jugadores del Zaragoza han tenido que salir más tarde porque había mucha gente en la puerta esperando. Los del Huesca también porque al final se ha liado, y claro, como ha habido esa agresión se han quedado allí también".

En esta ocasión, la rápida intervención policial evitó que fuese a mayores: "No se han pegado porque han llegado los de seguridad a tiempo porque los vestuarios de El Alcoraz, digamos que los vestuarios no están juntos como en otros estadios. Ahí se ha podido separar porque había miembros del Real Zaragoza que se iban directos al vestuario del Huesca. Y ahí han tenido que entrar cinco-seis miembros de la Policía. Media hora después del partido seguían miembros de seguridad acordonando esa zona".