Los dos precedentes para una dura sanción a Andrada: de la ida de olla de Pepe al puñetazo del Mono Burgos

Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 23:13h.

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La imagen del puñetazo de Esteban Andrada en el derbi aragonés ha abierto un debate inmediato: ¿qué sanción le puede caer? Para encontrar una respuesta hay que mirar atrás. Y lo que dicen los precedentes no invita precisamente al optimismo para el guardameta.

El ‘caso Burgos’, el espejo más claro

Uno de los ejemplos más similares en el fútbol español es el de Germán Burgos. En 1999, el entonces portero del Mallorca propinó un puñetazo a Óscar Serrano durante un partido ante el Espanyol. La acción dejó al rival inconsciente y provocó un terremoto mediático.

La sanción fue contundente: 11 partidos. El Comité consideró probado que el golpe fue intencionado y con el juego detenido, un agravante clave. Un castigo que sigue siendo, a día de hoy, uno de los más duros de la historia del fútbol español.

Pepe y la ‘ida de olla’ que acabó en 10 partidos

Más reciente es el caso de Pepe, en su etapa en el Real Madrid. Su agresión múltiple a jugadores del Getafe: patadas, empujones e insultos que terminó con una sanción de 10 partidos.

El castigo se desglosó así:

4 partidos por la agresión a Casquero

4 por la agresión a Albín

1 por la roja

1 por insultos al árbitro

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Un ejemplo de cómo el Comité castiga con dureza este tipo de conductas violentas.

Andrada, ante un escenario complicado

El paralelismo con ambos casos es evidente. En cuanto se difundieron las imágenes del golpe de Andrada, muchos recordaron automáticamente estos precedentes. Y el mensaje es claro: la sanción puede moverse entre los 10 y 12 partidos