David Navarro responde a Mario Soberón, al Cádiz y al cambio de portero en el Zaragoza: "Da igual"

Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 13:37h.

El preparador aragonés responde a nombres propios este viernes

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion

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David Navarro compareció este viernes en sala de prensa a modo de previa del derbi aragonés del próximo domingo. El Real Zaragoza, vivo en la lucha por la salvación en LALIGA Hypermotion gracias a los tropiezos de Cádiz y Valladolid, afronta una cita crucial cerca de casa. El técnico blanquillo responde a este encuentro, a las opciones de salvación y a nombres propios.

El preparador zaragocista respondió al estado de ánimo del vestuario tras el empate ante la AD Ceuta: "El equipo se ha repuesto bien de lo del otro día. Te duele porque te has entregado y no has conseguido lo que pretendías, pero aprender los errores de la parte que teníamos que mejorar y ya preparar el siguiente partido".

Las palabras de David Navarro en el Real Zaragoza

La enfermería. "La única baja segura es la de Keidi. Hoy era una sesión muy suave y hemos quitado a Pinilla y Soberón para hacer un rondo y arriesgarte... simplemente han estado haciendo su activación y luego ya se han incorporado al balón parado".

Los cambios antes del descanso. "Ni se ha hablado del tema. Es una circunstancia de juego con total naturalidad. Mi trabajo es tomar decisiones, en ese momento se toma una decisión y es algo que, aún no siendo habitual, está dentro de lo que puede suceder".

El derbi aragonés. "Tienes ganas de que llegue. Sabes que vuelves a jugar con la pistola en la cabeza, pero llevamos así muchos días. No podemos pensar en las posibles consecuencias ni en por qué estamos así y qué podríamos haber hecho. Será un partido exigente, ojalá me equivoque y salga todo muy bien, pero creo que ahí no me voy a equivocar".

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La portería. "No creo que Andrada no esté en su mejor momento. Nos penaliza el segundo gol, pero tiene experiencia. Ha sido campeón de Libertadores. Por mucho ambiente, tiene bagaje para que no le afecte. Jugaremos con portero. Los 2 están preparados. Es el menor de los problemas"

El hecho de jugar antes que el Cádiz. "Da igual. Llevamos todo el año viviendo en una celda y no nos damos cuenta de que la puerta está abierta. Ya veremos lo que pasa el lunes, pero podemos dormir fuera del descenso. Debemos ir a por ello sin ataduras ni ver qué pasa en otros campos. Nuestro rival seremos nosotros. Debemos estar cerca de nuestra mejor versión".