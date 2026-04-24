Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 11:50h.

El director deportivo rojillo recuerda su etapa herculina

La razón por la que Álvaro Ferllo no fue expulsado en el Deportivo-Mirandés: "No se contempla"

Compartir







Braulio Vázquez lidera una de las direcciones deportivas modélicas de LALIGA EA Sports. El director deportivo de Osasuna destaca por sus rápidos movimientos en el mercado nacional. Una rapidez que, pese a las limitadas capacidades económicas de la entidad navarra, le permite convencer a jóvenes talentos muy cotizados. Aunque antes de brillar en los despachos, el pontevedrés también pisó el verde.

En la carrera como futbolista de Braulio Vázquez destaca una experiencia top en el Súper Dépor. Allí, el ahora director deportivo osasunista coincidió con un vestuario plagado de estrellas que tocaron la gloria con la camiseta herculina.

En una charla concedida al podcast Los Fulanos, Braulio rememora su primera experiencia profesional en Riazor. El exfutbolista desempolva anécdotas de aquel vestuario, aunque sorprende cuando revela qué jugador le marcó para siempre.

PUEDE INTERESARTE Decimoséptimo entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

Braulio Vázquez y el jugador que más le marcó del Súper Dépor

El líder de la parcela deportiva osasunista destacó antes a otro compañero, clave en su adaptación al primer equipo: "Adolfo Aldana fue el que más me ayudó. Era especial, como es él. Me hacía sentir... te puedo decir otros nombres que te sentías mucho más cortado y cohibido, que parecía que molestabas, pero él no. Me hizo sentir muy a gusto. Fue el que más me ayudó".

En un grupo plagado de estrellas, Braulio Vázquez sorprendió al revelar el nombre del jugador de aquel Súper Dépor que le dejó fuella: "Mira, estaba López Rekarte. Por su forma de ser, evidentemente no por su nivel futbolístico, que era muy bueno, pero tenía al lado a Bebeto, Fran y todos estos que eran genios, pero el que más me marcó a nivel de respeto, que era uno de los jefes del vestuario, López Rekarte".

Por último, el director deportivo de Osasuna también quiso destacar a Mauro Silva: "También tengo muy buena relación con él, estuvo aquí hace poco con la Federación de Sao Paulo. Era súper humilde, pero el que más me marcó a nivel de respeto fue López Rekarte".