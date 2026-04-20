Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 21:51h.

El guardameta herculino cometió pena máxima

El ascenso sufre un nuevo vuelco en LALIGA Hypermotion: el Deportivo aguarda su momento

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En un fin de semana sin fútbol en la Primera División, el Estadio de Riazor fue el encargado de poner el broche a la jornada 36 de LALIGA Hypermotion. El encuentro lo disputaban Deportivo de La Coruña y Mirandés, pero eran muchos los equipos que estarían muy atentos a lo que ocurriese sobre el verde herculino. Ascenso y permanencia cruzaban sus caminos en el templo gallego... y una acción polémica de Álvaro Ferllo dio que hablar entre los indirectamente afectados.

En el minuto 40 de partido, el portero deportivista midió mal una salida y, mientras aguardaba en su área para agarrar el esférico con la mano, Unax Del Cura le robaba la cartera. El delantero jabato se hizo con el esférico, superó a Álvaro Ferllo, y cuando lo tenía todo para adelantar a su equipo de forma plácida, el portero local le trabó en clara acción de penalti.

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La razón por la que Álvaro Ferllo no fue expulsado

Moreno Aragón, trencilla principal del encuentro, no dudó y rápidamente hizo sonar su silbato señalando al punto de penalti. Se hizo el silencio, todos los jugadores del Mirandés esperaban el doble castigo del árbitro... y finalmente mostró la cartulina amarilla a Álvaro Ferllo. Los visitantes no daban crédito y el VAR apostaba por no alterar la decisión inicial del colegiado.

¿El motivo? El balón en juego. Así lo explica el espacio Archivo VAR, experto en análisis de las polémicas arbitrales en nuestro fútbol: "El guardameta del Deportivo derriba a Unax en su intento, sin éxito, de alcanzar el balón. Al existir disputa de balón, el doble castigo no se contempla. Por tanto, tarjeta amarilla".

Un argumente que, durante la retransmisión de DAZN, también expuso Isaac Fouto: "Interpreta que había balón de por medio". Una decisión que permitió al Deportivo continuar con once jugadores. Carlos Fernández, que volvía a la que fue su casa, no desaprovechó la oportunidad e inauguró el luminoso coruñes.