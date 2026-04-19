Así queda la pelea por la salvación en LALIGA Hypermotion: Cádiz y Valladolid aumentan el lío

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 19:01h.

Dos derrotas... a la espera de Huesca y Mirandés

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Andorra en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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Hay vida más allá de la Copa del Rey en nuestro fútbol. En un fin de semana en el que LALIGA EA Sports ha aplazado sus encuentros por la decisiva cita del Estadio La Cartuja, LALIGA Hypermotion ha vuelto a soportar el peso del espectáculo doméstico. La jornada 36 arrancó el pasado viernes y no será hasta el próximo lunes cuando finalice con el partido del Mirandés. Una cita a la que estarán muy atentos los equipos que pelean por salvarse.

La permanencia en la categoría está cara y preocupa en demasía a tres clubes históricos. El Real Zaragoza, que disputó su encuentro el pasado sábado, respira algo más aliviado tras saber qué han hecho este domingo tanto el Real Valladolid como el Cádiz CF.

Así queda la pelea por la salvación en LALIGA Hypermotion

El conjunto blanquillo recibía a la SD Ceuta FC con el objetivo de recortar distancias con la salvación. Lo estaba consiguiendo hasta el último minuto, pero un tanto caballa en las postrimerías del encuentro dejaron con la miel en los labios al equipo dirigido por David Navarro. El punto sumado ante un equipo de la zona media sabía a poco, aunque tras conocer que han hecho blanquivioletas y amarillos sabe algo mejor.

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El Real Valladolid fue incapaz de sacar algo positivo de su visita al Andorra. Un gol de Marc Cardona condenó al Pucela y le impidió sumar los tres puntos por tercera jornada consecutiva. Números que empeora con creces un Cádiz CF que no levanta cabeza. Sergio González sigue sin dar con la tecla y el conjunto gaditano perpetró un lamentable encuentro en El Molinón. El Sporting, sin necesidad de forzar la maquinaria, le endosó un contundente 3-0.

Estos tres resultados, a la espera de lo que ocurra con la SD Huesca y Mirandés, deja la pelea por la salvación al rojo vivo. El colista sigue siendo la Cultural Leonesa con 32 puntos. En igualdad de condiciones, Mirandés y SD Huesca suman 33 con la opción de superar en la tabla al Real Zaragoza. De momento, el club maño sigue al límite con 35 puntos, pero recorta uno a sus dos grandes rivales. Cádiz con 38 y Valladolid con 40 aumentan el lío en la Segunda División.