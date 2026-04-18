La tremenda rajada de José Juan Romero por el Real Zaragoza-Ceuta: "El partido se ha visto adulterado"

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 19:45h.

El Ceuta jugó con diez durante cerca de 60 minutos

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El empate entre Real Zaragoza y AD Ceuta dejó mucho más que goles. En la sala de prensa del Ibercaja Estadio, José Juan Romero explotó contra el arbitraje, firmando una de las declaraciones más duras de la jornada y señalando directamente al colegiado por el desarrollo del partido.

El enfado por la expulsión y el VAR

Romero fue tajante desde el inicio de su análisis: “El partido se ha visto adulterado”.

El técnico del Ceuta centró su crítica en la expulsión de Yago, una acción que dejó a su equipo con diez durante casi una hora: “Nos quedamos con uno menos durante sesenta minutos… y eso cambia todo”.

Según su lectura, el Ceuta había sido claramente superior en la primera mitad: “Era un partido absolutamente nuestro, estábamos disfrutando”.

Pero tras el descanso, el guion cambió por completo con decisiones arbitrales que, a su juicio, rompieron esa dinámica.

Descuento interminable y un empate “contra todo”

El enfado no terminó ahí. Romero también cargó contra los 11 minutos de añadido, que consideró excesivos: “Encima con un descuento de ese calibre… después de aguantar con uno menos”.

A todo ello se sumaron factores como el calor, la presión del rival y la dificultad de resistir en inferioridad. Aun así, el técnico quiso rescatar lo positivo: “Tener la gallardía de empatar tras todo lo que hemos pasado tiene mucho valor”.

Una reflexión que resume el sentimiento del Ceuta: indignación por el arbitraje, pero orgullo por un punto logrado “contra los elementos”.