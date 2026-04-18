Adrián Gómez Sánchez 18 ABR 2026 - 11:54h.

Alejo, sancionado y Amath, con permiso

Objetivo, llenar Zorrilla: el Real Valladolid ya mira a las finales ante el Sanse y el Real Zaragoza

Compartir







ValladolidRestan siete jornadas para el final de la fase regular de LALIGA HYPERMOTION y el Real Valladolid debe ganar dos partidos para sellar la permanencia. El equipo blanquivioleta intentará llevarse el primero ante el FC Andorra en el Estadi de la Federación Andorrana de Fútbol, en Encamp, y marcharse así hasta los 43 puntos en la clasificación, que le mantendrían lejos de la zona roja.

En rueda de prensa, Fran Escribá detalló las situaciones individuales de Amath Ndiaye, que no estará en Andorra por la muerte de su padre, y de Noah Ohio, al que ve mejor en un encuentro que puede ser bueno para él: "Ha sido semana tranquila excepto el fallecimiento sorpresivo del padre de Amath, el cual lamentamos. Era una semana en la que iba a entrar en la convocatoria, se entrenó en solitario y se marchó con su familia. Con la baja además de Alejo, la lista queda hecha. No soy de dar pistas, pero está claro que va a jugar Michelin. Ohio destaca mucho en espacios reducidos, como vemos en los entrenamientos. Ante el Éibar era más difícil para él al haber pocos espacios, sin embargo Andorra puede ser bueno para él. Nos puede dar mucho, ha tenido pocas opciones por las lesiones y la falta de ritmo".

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion: cambio en el ascenso y esperanza para Cádiz y Zaragoza

Además, Escribá analizó el duelo destacando que será diferente a los anteriores por el juego ofensivo que despliega el Andorra: "No veo que sea un partido de 0-0 como otros, sino con goles. Es distinto a los anteriores, jugamos contra un rival con mucha posesión, pases, etc, pero queremos generar las mayores situaciones de peligro posible. El equipo está compitiendo bien en líneas generales, sobre todo hemos cambiado en casa y hay que trasladarlo fuera".

También incidió cómo ve al vestuario tras las palabras de Carlos Clerc sobre la falta de maldad: "Tenemos un gran vestuario, pero sí que es cierto que todos hemos detectado que nos ha faltado esa mala leche en algunos momentos".