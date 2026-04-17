Adrián Gómez Sánchez 17 ABR 2026 - 09:09h.

Pack de entradas ante Real B y Zaragoza

El dilema del Real Valladolid con la afición del Real Zaragoza en Zorrilla

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ValladolidSe acerca el tramo decisivo de la temporada y el Real Valladolid lo sabe. De hecho, el club blanquivioleta ha lanzado una promoción de entradas para los importantes partidos ante la Real Sociedad B y el Real Zaragoza, rivales directo, que tendrá en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Con el objetivo de llenarlo en dos partidos fundamentales en esta recta final de campaña, el Club informó de que los abonados dispondrán de un pack de entradas por sólo 15 euros para ambos duelos.

Una promoción exclusiva que se podrá adquirir a través del Portal del Blanquivioleta. 15 euros las dos entradas, para los partidos de las jornadas 37 y 39, en una oferta cuya venta ya ha arrancado y que se prolongará hasta el día de partido ante los donostiarras (sábado 25 de abril) o hasta agotar existencias, con un límite de compra de seis packs por abono.

Cuando se adquiera el pack se recibirá la entrada para el duelo ante la Real Sociedad B. Una vez pasado este encuentro, se recibirá un correo electrónico con el código para canjear por una entrada a coste cero para el duelo contra el Real Zaragoza. Los códigos se canjerán a partir del día 29 de uno en uno en el proceso de compra, por lo que si se disponen de varios códigos hay que completar procesos de compra diferentes.

Este pack no se aplica a zonas VIP, Tribuna Especial, Tribuna Oeste ni Fondo Norte. Por recomendación de Seguridad, en previsión de que el partido sea declarado de alto riesgo, ante el Real Zaragoza solo se venderán entradas a abonados, la taquilla física sólo se abrirá para incidencias y habrá zonas del Estadio José Zorrilla en las que no se venderán entradas (los fondos ni los sectores adyacentes a la grada visitante), por lo que no se garantiza que la ubicación de las entradas sea la misma para los dos duelos promocionados. Además, se recuerda que el abonado comprador es el responsable del uso final de las entradas que adquiera y no pueden ser cedidas a aficionados visitantes.

Cesión de carnés

Con ese objetivo de que el José Zorrilla sea un factor determinante para lograr los puntos, para estos dos partidos queda habilitada la cesión del abono al Club para que las personas que no puedan acudir puedan liberar su asiento. Como es habitual, si se consigue la venta de esa localidad, se acumulará un 40% del importe de la misma en la cuenta del abonado, que se descontará en el importe del abono de la próxima temporada (hasta un 50% del precio total, no aplicable a abonos a precio cero del abono familiar).

Venta de entradas para el duelo ante la Real B

Para el partido de la jornada 37, que arrancará a las 16.15 horas del sábado 25 de abril, se abrirá la venta de localidades para el público general a partir del lunes 20 a las 10.00 horas en la web del Club. Se podrá adquirir un máximo de seis entradas por compra y, como es habitual, las butacas en el Fondo Norte sólo se venderán en taquilla física (desde dos horas antes del pitido inicial) previa presentación del DNI acreditando ser aficionado local.