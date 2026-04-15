Adrián Gómez Sánchez 15 ABR 2026 - 09:53h.

El próximo fichaje del Real Valladolid: vuelve un viejo conocido

Volvió la mascota del Real Valladolid desde 2009

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ValladolidEl Real Valladolid fue uno de los equipos que más se implicó en la Jornada Retro, la 35 de LALIGA Hypermotion. Publicaciones imitando videojuegos de hace décadas, una de las camisetas más bonitas emulando la visitante de las temporadas 1991/1992 y 1992/1993, brazalete de capitán retro y hasta el regreso de la emblemática mascota Pucelo, un castillo al que sustituyó Pepe Zorrillo desde el año 2009. El partido elegido fue ante la SD Éibar en el Nuevo Estadio José Zorrilla y acabó con empate a cero.

En un acto sencillo en agosto de 2009, Pucelo se despidió de la afición y del Estadio José Zorrilla y cedió el testigo de la animación los días de partido a Pepe Zorrillo. Después, justo antes del comienzo del encuentro, Pucelo comenzó su adiós y dejó el protagonismo a la nueva mascota, Pepe Zorrillo, que desveló su identidad. No se trataba de un simple zorro, sino de un caballero castellano, vestido como corresponde a su personalidad, con un traje de época, capa, escudo y espada.

17 años después, el castillo volvió a estar presente en un partido del Pucela. Uno de los momentos de la tarde de ese duelo en el José Zorrilla tuvo a Pucelo como protagonista. La mascota entre 1998 y 2008 volvió este lunes y fue el principal reclamo de los aficionados blanquivioleta. Sobre todo, recibió el cariño de la gente en los prolegómenos del encuentro, cuando salió junto a Pepe Zorrillo. Una previa en la que también hubo algún toque vintage en la música.

Además, José Luis Pérez Caminero, uno de los jugadores de aquella época, fue la figura en la previa y en los diferentes anuncios del partido en redes sociales. Precisamente, estos canales también se adaptaron con diseños basados en el pasado. Otro de los guiños retro estuvo en el brazalete de capitán, ya que esta vez Stanko Jurić portó uno rojo que se usaba antiguamente.